William Ekong Bursaspor'da

Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Belçika nın KAA Gent takımında forma giyen Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong ve Kulübü ile her konuda prensipte anlaşılmış olup, oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacaktır." ifadeleri kullanıldı.