William Ekong Bursaspor'da
Bursaspor, Belçika'nın KAA Gent takımında forma giyen Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong ve Kulübü ile prensip anlaşması sağlandığını açıkladı.
Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Belçika nın KAA Gent takımında forma giyen Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong ve Kulübü ile her konuda prensipte anlaşılmış olup, oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:37
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Ç.Rizespor süreci yargıya taşıyor
Toplam 3
Yorum
Tsli. Hikmet K.tapelerde ismi var. FB nin gönderiği 500 bin usd. Alanzinyo o gölü atmasaydı geri iade edilmezdi.Kalkavan rizeli değil kesin FB li.
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Transfer müjdesi: Uçaklar inmeye devam edecek
Toplam 26
Yorum
öğretici pepe kim ?
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Ç.Rizespor süreci yargıya taşıyor
Toplam 3
Yorum
reis hayal dünyasından çık başkan rize küme düştü sizin başarısızlığınız trabzonspora çamur atacak adamın aklını alırlar
William Ekong Bursaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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