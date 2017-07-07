 William Ekong Bursaspor'da – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    William Ekong Bursaspor'da

    William Ekong Bursaspor'da

    Bursaspor, Belçika'nın KAA Gent takımında forma giyen Nijeryalı savunma oyuncusu ve Kulübü ile prensip anlaşması sağlandığını açıkladı.

    Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Belçika nın KAA Gent takımında forma giyen Nijeryalı savunma oyuncusu ve Kulübü ile her konuda prensipte anlaşılmış olup, oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:37
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