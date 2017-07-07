Waris Majeed Timsah yolunda
Başkan Ali Ay, “Menajerini çağırdık. Ya kiralık ya satın alıp bitirmek istiyoruz” diye müjdeyi verdi. 26 yaşındaki Ganalı yıldız ligden düşen Lorient’te 35 maçta 9 gol, 2 asistle oynadı.
10 MİLYONLUK ADAM
Geçen sezon Fransa Ligue 1'de küme düşen Lorient'le 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Waris, santrfor ve iki kanatta da görev yapabiliyor. Tecrübeli santrfor, geçen sezon 35 maçta 9 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Trabzonspor'da ise 29 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist kaydetmişti.
Rus devi Spartak Moskova'dan, Karadeniz'e 6 milyon euro'ya transfer olan Waris, Fırtına'dan da Lorient'e 4 milyon 250 bin euro'ya geçti. Milli formayla da 25 karşılaşmada 4 gol attı.
SAĞ BEK BASTİA'DAN
Ali Ay'ın transfer müjdeleri Waris'le de sınırlı kalmadı. Başkan Ay, Fransa Ligue 1'den 2. Lig'e düşen Bastia'nın 23 yaşındaki sağ beki Alexander Djiku'yla da görüştüklerini açıkladı. Akhisar Belediye'den ayrılan Portekizli golcü Ricardo Vaz Te'nin istediği rakamlarda anlaşamadıklarını da söyleyen Ay, ses getirecek yıldız bir isim getirmeyi planladıklarını vurguladı.
TİTİ VE EKONG YARIN İMZALIYOR
Bursaspor'un her konuda anlaştığı Gent'in 23 yaşındaki 1.91'lik stoperi Nijeryalı Ekong ve Kasımpaşa'dan ayrılan 29 yaşındaki Brezilyalı Titi bugün Bursa'ya geliyor. Başkan Ali Ay, her iki stopere de yarın imza töreni düzenleyeceklerini söyledi.
FERNANDEZ, JORQUERA'YA BAĞLI
Müjde üstüne müjde veren Ali Ay, Arjantin'de Godoy Cruz'dan Guillermo Fernandez'in de hazır kıta olduğunu söyledi. Ay, 26 yaşındaki orta sahanın durumunun ayrılmak isteyen Jorquera'ya bağlı olduğunu belirtti.
ALFRED N'DİAYE DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA
Timsah, eski ön liberosu Alfred N'Diaye için de girişimlerde bulundu. Başkan Ali Ay, görüşmeleri sürdürdükleri 27 yaşındaki Senegalli yıldızın transferini pazartesi günü netleştirebileceklerini söyledi. N'Diaye'nin 2021'e kadar Villarreal'le kontratı var.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
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