Kaptan Harun izinden döndü
Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını Özlüce Tesisleri’nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken A milli takımda yer alan takım kaptanı kaleci Harun Tekin, tatilinin ardından bugün ilk defa çalışmaya katıldı.
Yeşil beyazlı futbolcular, bu sabah Özlüce Tesisleri'nde günün ilk antrenmanına çıktılar. Fransız teknik direktör Paul Le Guen, çalışmadan önce futbolcularıyla saha içerisinde bir toplantı yaptı. Le Guen, "Herkes sezon sonuna kadar takımın içerisinde kalacakmış gibi çalışsın. Bugün güzel bir antrenman yapıp, günü iyi bitirelim" dedi.
Ardından yeşil beyazlı futbolcular, kondisyoner Giovanni yönetiminde yapılan ısınmanın ardından 30 dakika süren pas çalışması yaptılar. Yeşil beyazlılar, daha sonra 2 grubu ayrıldı ve pas pres antrenmanına geçti.
BOBAN JOVİC GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Antrenmanın son bölümünde ise daraltılmış yarı alanda, kalecilerin de yer aldığı 3'erli gruplar halinde savunma ve hücum çalışması yapıldı. Le Guen'in ilk arada oyuncularını uyarmasının ardından, yardımcısı Vyes ise, "Maçta nasıl atağa çıkarken yan pas yapmıyorsanız, burada da direkt kaleye yönelin ve gol atın. Sizden direk kaleye gitmenizi istiyorum" uyarısında bulundu. Gol ve savunma çalışmasında Boban Joviç, yine attığı gollerle ön plana çıkmayı başardı.
KALECİLER AYRI ÇALIŞTI
Bu arada kaleciler, antrenör Mas yönetiminde 1 saat süren antrenman yaptı. İlk antrenmanına çıkan kaptan Harun, 1 saatlik çalışmada yer alırken maçta kaleye geçmeyip, sezonun ilk çalışmasını yürüyüşle tamamladı.
SAĞLIK KONTROLÜ DEVAM
Bursaspor'da sakat futbolcuların tedavileri devam ederken, yeşil beyazlı oyunculardan Jonathan Berat Subaşı, Emirhan Aydoğan, Enes Ata, İbrahim Serdar Aydın, M.Yusuf Abdullah, Rüştü Hanlı ve Josua John Acıbadem Bursa Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Bursaspor bugün akşam saat 17.30'da yapılacak çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:28
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Futbolun Obra'sı
Toplam 21
Yorum
SON SEZON Balta sapsız azizim.biz sap olamaz diyoruz sen OBRA.rakipler alıp başını gidecek,biz aykutla kalacağız ORDA
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Fener'e golcünün Kralı
Toplam 21
Yorum
demode resim siyah beyaz 2011-2012 gol kralı imiş ne gerek var ki, FB 94-95 gol kralını aldı zaten, bazen forvet, bazen teknik direktör olur biter :)
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Futbolun Obra'sı
Toplam 21
Yorum
OBRAMI YUH ne yapsanız BOŞ, aykutu bu taraftarın geneline sevdirme gayretiniz, hikaye hepsi.Hele obrayla karşılaştırmak tüy dikmek oldu.
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