 Timsah’a dev kule – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Timsah’a dev kule

    Timsah’a dev kule

    Bursa, Gent’in 1.91’lik Nijeryalı stoperi Ekong ile anlaştı; yarın imzaya geliyor.

    aradığı stoperi Belçika'da buldu. Timsah'ın transfer listesindeki gözdelerden Nijeryalı dev stoper William Troost- Ekong'la anlaşıldı. Teknik Direktör Paul Le Guen'in de onay vermesiyle Belçika'da Gent'te oynayan Hollanda doğumlu Nijerya asıllı savunmacı ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

    Takımıyla 1 yıllık daha kontratı olan 23 yaşındaki 1.91'lik stoperin bonservisi için Gent ile 1 milyon euro'ya Ekong'la da yıllık 750 bin euro'ya el sıkışıldığı bildirildi. Ekong, kiralık gittiği Norveç'in Haugesund takımında 41 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist üretti. U19 ve U20 Milli takımlarında Hollanda'da oynayan genç stoper, mili takım tercihini ise Nijerya'dan yana kullandı ve 12 kez milli formayı taşıdı. Öte yandan Bursaspor'da 2 sezon forma giyen Çekyalı tecrübeli stoper Tomas Sivok, İsrail'in Maccabi Petah Tikva takımına 2 yıllık imza attı.


    SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:35
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