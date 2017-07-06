Timsah’a dev kule
Bursa, Gent’in 1.91’lik Nijeryalı stoperi Ekong ile anlaştı; yarın imzaya geliyor.
Takımıyla 1 yıllık daha kontratı olan 23 yaşındaki 1.91'lik stoperin bonservisi için Gent ile 1 milyon euro'ya Ekong'la da yıllık 750 bin euro'ya el sıkışıldığı bildirildi. Ekong, kiralık gittiği Norveç'in Haugesund takımında 41 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist üretti. U19 ve U20 Milli takımlarında Hollanda'da oynayan genç stoper, mili takım tercihini ise Nijerya'dan yana kullandı ve 12 kez milli formayı taşıdı. Öte yandan Bursaspor'da 2 sezon forma giyen Çekyalı tecrübeli stoper Tomas Sivok, İsrail'in Maccabi Petah Tikva takımına 2 yıllık imza attı.
SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:35
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Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
Yorum
BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
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Taşçı harekatı sürüyor
Toplam 6
Yorum
Tokatlı Artık midem bile kaldırmıyor serdar haberlerini. Geldi, gelecek, geliyor, gelir,... Yeter gari yahu!! İstemiyoruz gelmesin artık
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Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da
Toplam 4
Yorum
tek bulluk he kardes aynen
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