Bursaspor yarım kadro
Bursaspor'un sağlık kontrollerinin devam etmesi ve sakatlıklar yüzünden bu sabah yaptığı tek antrenmanına 12 futbolcu ve 4 kaleci katıldı.
Yeşil beyazlı takım, bu sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde tek antrenman yaptı. Furkan Soyalp, Mert Örnek, Kubilay Kanatsızkuş, Sinan Bakış, Tomas Necid, Sercan Yıldırım, Boban Joviç, Ozan Can Kükçü ve Pascal, sağlık kontrolü için hastaneye gidince antremena çıkacak oyuncu sayısı da 16'ya düştü.
TEDAVİ OLDULAR
Antrenmanda Furkan Özçal, Emre Taşdemir ve Ertuğrul Ersoy, fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bilal Kısa, İbrahim Serdar Aldın ve Furkan Emre Ünver'in tedavileri ise sağlık merkezinde devam etti.
MİNYATÜR KALE MAÇ
Yeşil beyazlı futbolcular, kondisyoner Giovanni yönetiminde yaptıkları istasyon çalışmasının ardından, 4'erli üç guruba ayrılarak kontrol pas, ardından da antrenmanı 4 minyatür kaleye yapılan maçla antrenmanı noktaladı.
STANCU, HARUN, TİTİ VE EKONGO GELİYOR
Bursaspor'un milli oyuncularından Bogdan Stancu, Harun Tekin'le yeni transferler Titi ile Ekongo'nun yarın Bursa'ya geleceği açıklandı. Harun ve Stancu'nun yarın yapılacak antrenrmanda yer alabileceği belirtildi.
Bursaspor, yarın sabah ve akşam üzeri yapılacak 2 çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:33
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Fikret Orman'dan Talisca ve Sosa açıklaması
Toplam 5
Yorum
ZX Çok tecrübeli takım olmaya doğru adım adım.! Dünyanın yaş ortalaması en yüksek takımı olmayalım da.! FİFA oyun süresini değiştirmedi. 90 Dk.
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Süper Lig Fransa’da!
Toplam 3
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Burak Tineri yine çok kaçırmışsın bro, oglum az çekin be
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Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı!
Toplam 30
Yorum
bk la bi yürü git adam 6 senedir adam kırmızı kart görmemiş üstelik defans oyuncusu yaptığı bir iki hareket on senedir unutulmamış
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