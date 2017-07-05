Le Guen oyuncuları uyardı

Yeni sezon hazırlıklarını Fransız teknik direktörü Le Guen yönetiminde sürdüren Bursaspor'un bugünkü çalışması ısınmma harekeleriyle başladı. Çalışmanın ilk bölümünde yeşil beyazlı futbolcular, İtalyan Konisyoner Giovanni yönetiminde önce 50 metre, ardından 100 metrelik sürat koşuları yaptı.

İlk su molasında yeşil beyazlı oyuncuların yanına giden teknik direktör Le Guen, "Önce Giovanni'nin düdüğünü bekleyin. Erken başlayıp da arkadaşlarınıza hile yapmayın" uyarısında bulundu.

MERTER VE BARIŞ SONUNU GETİREMEDİ

Sürat koşularında temposu giderek artınca 150 metrelik deparlarda ilk havluyu atan isim tecrübeli Merter Yüce oldu. Ardından yeni transferlerden Barış Yardımcı da son tura katılmadı. Masörler de oyuncuların rahatlamasını sağladı.

FİZİK VE MENTAL ÇALIŞMASI

Paul Le Guen, diğer çalışmaya geçmeden önce saha içerisinde oyuncularıyla bir toplantı düzenledi. Le Guen, "Şu yaptığınız sürat koşuları fiziksel ve mental olarak geliştirecek bir çalışma. Fizik kalitenizin artmasını sağlayacak. O nedenle burada hile yapmayın. Herkes aynı hizada olmadı ve düdükle koşuyu bitirmeli. İlki olduğu için hilenizi kabul edebiliriz. Sonrakilerde bunu istemiyorum" dedi.

MİNYATÜR KALEYE GOL PROVASI

Çalışmanın son bölümünde Le Guen, futbolcularını 2 gruba ayırdı. İlk etapta top kapma çalışması, ardından da oluşturulan 4'er minyatür kalelere gole yönelik bir antrenman yapıldı. Bu arada kalecilerden Muhammed Şengezer, kulağındaki ağrı nedeniyle çalışmaya katılmazken, Mert, Okan ve Ataberk kaleci antrenörü Mas ile özel çalışma yaptı.

SAKATLAR AYRI ÇALIŞTI

Bu arada sakat futbolcular Bilal Kısa, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal salonda çalışırken, Ertuğruy Ersoy ilk kez topla buluştu.

Bursaspor bugün akşam saatlerinde 17.30'da yapacağı ikinci antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.