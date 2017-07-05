Le Guen oyuncuları uyardı
Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının 5'inci gününün ilk çalışmasında sürat çalışması yaparken Fransız teknik direktörü Paul Le Guen, futbolcularının dikkatini çekti, "Arkadaşlarınıza hile yapmayın” dedi.
Yeni sezon hazırlıklarını Fransız teknik direktörü Le Guen yönetiminde sürdüren Bursaspor'un bugünkü çalışması ısınmma harekeleriyle başladı. Çalışmanın ilk bölümünde yeşil beyazlı futbolcular, İtalyan Konisyoner Giovanni yönetiminde önce 50 metre, ardından 100 metrelik sürat koşuları yaptı.
İlk su molasında yeşil beyazlı oyuncuların yanına giden teknik direktör Le Guen, "Önce Giovanni'nin düdüğünü bekleyin. Erken başlayıp da arkadaşlarınıza hile yapmayın" uyarısında bulundu.
MERTER VE BARIŞ SONUNU GETİREMEDİ
Sürat koşularında temposu giderek artınca 150 metrelik deparlarda ilk havluyu atan isim tecrübeli Merter Yüce oldu. Ardından yeni transferlerden Barış Yardımcı da son tura katılmadı. Masörler de oyuncuların rahatlamasını sağladı.
FİZİK VE MENTAL ÇALIŞMASI
Paul Le Guen, diğer çalışmaya geçmeden önce saha içerisinde oyuncularıyla bir toplantı düzenledi. Le Guen, "Şu yaptığınız sürat koşuları fiziksel ve mental olarak geliştirecek bir çalışma. Fizik kalitenizin artmasını sağlayacak. O nedenle burada hile yapmayın. Herkes aynı hizada olmadı ve düdükle koşuyu bitirmeli. İlki olduğu için hilenizi kabul edebiliriz. Sonrakilerde bunu istemiyorum" dedi.
MİNYATÜR KALEYE GOL PROVASI
Çalışmanın son bölümünde Le Guen, futbolcularını 2 gruba ayırdı. İlk etapta top kapma çalışması, ardından da oluşturulan 4'er minyatür kalelere gole yönelik bir antrenman yapıldı. Bu arada kalecilerden Muhammed Şengezer, kulağındaki ağrı nedeniyle çalışmaya katılmazken, Mert, Okan ve Ataberk kaleci antrenörü Mas ile özel çalışma yaptı.
SAKATLAR AYRI ÇALIŞTI
Bu arada sakat futbolcular Bilal Kısa, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal salonda çalışırken, Ertuğruy Ersoy ilk kez topla buluştu.
Bursaspor bugün akşam saatlerinde 17.30'da yapacağı ikinci antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:48
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 35
Yorum
umar lugano sizde oynamamıştı gerçi :d
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 7
Yorum
BAŞARILAR ÇOK İYİ OLACAKLAR İNŞALLAH.HEPSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ VE GS YIN KIYMETİNİ BİLMELERİNİ DİLİYORUZ
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İran’dan forvet atağı
Toplam 14
Yorum
Erdogan Bu adamlan biz gine SAMPION oluruz Sampionlar liginde de finale kadar Abu dan daha iyi o kesin
Le Guen oyuncuları uyardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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