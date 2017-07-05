 Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağladı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağladı

    Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağladı

    Transfer çalışmalarını sürdüren , Belçika ekibi Gent'in Nijerya asıllı Hollandalı stoperi William Troost Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

    Yeni sezon öncesi Barış Yardımcı ve Titi'yi kadrosuna katan yeşil-beyazlı kulüp, üçüncü transferini de gerçekleştirdi. Bir süredir temas halinde olunan Belçika ekibi Gent'in Nijerya asıllı 23 yaşındaki Hollandalı stoperi William Troost Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
    İHA muhabirinin Bursasporlu idarecilerden aldığı bilgiye göre, genç oyuncunun bonservisi için 1 milyon Euro verildiği bildirildi. Oyuncuya ise yıllık 750 bin Euro verileceği kaydedilirken, Ekong'un cuma akşamı Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:32
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