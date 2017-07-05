Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Belçika ekibi Gent'in Nijerya asıllı Hollandalı stoperi William Troost Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
İHA muhabirinin Bursasporlu idarecilerden aldığı bilgiye göre, genç oyuncunun bonservisi için 1 milyon Euro verildiği bildirildi. Oyuncuya ise yıllık 750 bin Euro verileceği kaydedilirken, Ekong'un cuma akşamı Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:32
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''Nihayet idman!''
Toplam 10
Yorum
MEHMET MAÇLARDA SÜREKLİ OYNASA BİLE GOLLÜK SON VURUŞLARDAKİ BAŞARISI BİLE P'Yİ ANCAK ZORLUYOR. DRİPLİNG, ADAM EKSİLTME VE İSABETLİ PASLARI ZAYIF
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 10
Yorum
mustafa orta sahaya mutlaka iki takviye şart biri direk oynayacak takımın yükünü çekebilecek dinamik 1adam birde orta 3 lüyü yedekleyecek adam lazım
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Abou! Çinliler çıldırdı
Toplam 6
Yorum
net kim alıyorsa gitsin artık bjk daha iyi forvet bulmalı bjk geçen yıl önemli maçlarda gol sorunu yaşadı
Ekong ile 3 yıllık anlaşma sağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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