 Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da yeni sezon hazırlıkları

    Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk çalışması, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, yüksek tempolu koşularla devam eden antrenman, dar alanda ve minyatür kalelerde 6'ya 3 kontrol pas çalışmalarıyla tamamlandı.

    Antrenman sırasında oyuncuların hırslı olması teknik direktör Le Guen'i memnun etti. Fransız çalıştırıcının zaman zaman futbolcularını da uyardığı gözlendi.

    , yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.