Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk çalışması, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, yüksek tempolu koşularla devam eden antrenman, dar alanda ve minyatür kalelerde 6'ya 3 kontrol pas çalışmalarıyla tamamlandı.
Antrenman sırasında oyuncuların hırslı olması teknik direktör Le Guen'i memnun etti. Fransız çalıştırıcının zaman zaman futbolcularını da uyardığı gözlendi.
Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:37
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Temizlik zamanı
Toplam 18
Yorum
elvan bence donk kalir bir sans daha verelim
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 43
Yorum
BEŞİKTAŞ melo dediğin adam bu ülkede oynamış karakter yoksunu futbolcuların en başında geliyor haliyle klüpte kendi gibi futbolcu bulmuş normal...
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Bony kapışması!
Toplam 32
Yorum
ASK Kardeşim hangi takım alırsa alsın bence yalnış transfer emeklisi gelmiş oyuncular Türkiye'ye geliyor hem de az uz paraya değil yazık değilmi
Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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