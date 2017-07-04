Timsah, yeni sezona hazırlanıyor

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, ardından sahaya kurulan 10 farklı istasyonda yapılan kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, geniş alanda kontrol pas oyunu ve tam sahada kalecisiz çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-beyazlılarda, sol alt adalesinde zorlanma olan Bilal Kısa, sağ diz yan bağında esneme olan Furkan Emre Ünver ve sağ üst adalesinde sertleşme olan İbrahim Serdar Aydın'ın tedavileri yapıldı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.