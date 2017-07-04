Timsah, yeni sezona hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı ikinci çalışmayla sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, ardından sahaya kurulan 10 farklı istasyonda yapılan kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, geniş alanda kontrol pas oyunu ve tam sahada kalecisiz çift kale maçla tamamlandı.
Yeşil-beyazlılarda, sol alt adalesinde zorlanma olan Bilal Kısa, sağ diz yan bağında esneme olan Furkan Emre Ünver ve sağ üst adalesinde sertleşme olan İbrahim Serdar Aydın'ın tedavileri yapıldı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:35
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 96
Yorum
thebarbaros beşiktaş yönetimi, pepe'yi aldın, tebrikler. sneijder'i de al, elindekileri tut, transferi kapat, hem lig hem avrupa şampiyonu ol. bu mümkün
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Başakşehir Sneijder'in peşinde
Toplam 1
Yorum
thebarbaros beşiktaş yönetimi, pepe'yi aldın tebrikler, sneijder'i de al, elindekileri tut, transferi kapat ve hem lig hem avrupa şampiyonu ol ! lütfen
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Beşiktaş ile Kocaeli Birlik anlaşamadı
Toplam 1
Yorum
hadicanım kocaeli birlik sporun borçlarından dolayı fikret orman satın almaktan vazgeçmiştir doğrusu bu
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