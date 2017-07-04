Kombine bilet fiyatları açıklandı
Bursaspor Kulübü, 2017-2018 sezonu kombine bilet fiyatlarını duyurdu. Fiyatlar 150 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor.
Yapılan duyuruya göre kombine bilet fiyatları şöyle:
Güney Kale Arkası (Teksas): 200 TL
Kuzey Kale Arkası: 200 TL
Kuzey Kale Arkası: (112. Blok - Sadece aile için): 150 TL
Doğu Üst: 350 TL
Doğu Alt: 500 TL
Batı Alt: 1500 TL
VIP: 2000 TL
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:39
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Mehmet Umut hedefini açıkladı
Toplam 2
Yorum
boşkovhiç osmanlısporada yol gözüktü demekki haydi hayırlısı bankasya candır
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 37
Yorum
Bjk 34 yaşında birine yıllık 5 milyon garanti bonuslarla 6 - 6,5 milyon çok onun yerine genç biri alınmalıydı bu paraya en azından degerdi
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2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 19
Yorum
analiz seni kapıdan kovsak bacadan giriyorsun emenike,seneye tekrar almak için para vermeyiz umarım,rusya macerasına dönmesin
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