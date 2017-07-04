 Kombine bilet fiyatları açıklandı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Kombine bilet fiyatları açıklandı

    Kombine bilet fiyatları açıklandı

    Bursaspor Kulübü, 2017-2018 sezonu kombine bilet fiyatlarını duyurdu. Fiyatlar 150 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor.

    Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonuna ait kombine satışlarının 7 Temmuz Cuma günü saat 10.00 itibariyle başlayacağı bildirildi. 2017-2018 sezonu kombinelerinin Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacağı açıklandı.

    Yapılan duyuruya göre kombine bilet fiyatları şöyle:

    Güney Kale Arkası (Teksas): 200 TL
    Kuzey Kale Arkası: 200 TL
    Kuzey Kale Arkası: (112. Blok - Sadece aile için): 150 TL
    Doğu Üst: 350 TL
    Doğu Alt: 500 TL
    Batı Alt: 1500 TL
    VIP: 2000 TL
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:39
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