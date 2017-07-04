Bursaspor’da pas çalışması
Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının 4'üncü gününde ilk defa serin bir havada ahntnrenman yaptı, daha çok pas çalıştı.
Yeşil beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını, milli takımlarda yer alan oyuncuları nedeniyle bugün de eksik bir kadro ile sürdürdü. Teknik direktör Paul le Guen'in saha içerisinde yaptığı mini toplantı sonrasında, yeşil beyazlı futbolcular, İtalyan kondisyoner Giovanni yönetiminde yaklaşık 1 saat istasyon çalışması yaptı.
30 DAKİKA PAS
Fransız teknik direktör Le Guen, pas yüzdesi yüksek bir takım oluşturabilmek için her çalışmanın bugünde antrenmanın son bölümünde yaklaşık 30 dakika süren kontrol, pas ve dripling içeren çalışma yaptırdı. Fransız teknik adam genç oyunculardan Nijeryalı Pascal ile Furkan Soyalp ile pas konusunda ilgilendiği dikkati çekti.
DENİZ YILMAZ AYRI ÇALIŞIYOR
Bursaspor'da geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz, kondisyoner Cemal Ayyıldız ile birlikte Özlüce Tesisleri'nden takımdan ayrı olarak çalışma yapıyor. Bursaspor'un bugünkü çalışmasına sakat oyunculardan Furkan Özçal ile Ertuğrul Ersoy düz koşu yaptı. Bu arada U 21 takımı oyuncularından Gökhan Berkay Yıldırım A takımla ilk kez çalışmaya katıldı.
SAĞLIK KONTROLLERİ BAŞLADI
Yeşil beyazlı futbolcuların sağlık kontrolleri Acıbadem Bursa Hastanesi'nde başladı. Sabah kaleciler Mert Günok, Okan Koçuk, Muhemmed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz ile Ricardo Faty, Merter Yüce, Emre Taşdemir ve Onur Atasaray sağlık kontrolünden geçti. Kontrol sonrası futbolcular Uludağ Üniversitesi Spor Hekimliği bölümüne giderek burada Cyborg testinden geçti. Yetkililer pazartesi gününe kadar kontrollerin tamamlanacağını açıkladılar.
İZİNLİLER DÖNÜYOR
Bursaspor'da ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pablo Martin Batalla, Harun Tekin, Cristobal Jorquera, Aziz Behich, Bogdan Stancu'nun bu hafta içeresinde takıma katılacağı açıklandı. Nijerya'da bulunan ve Avrupa'dan talipleri olduğu belirtilen santrfor Taiwo'nun durumunun bugün veya yarın netleşeceği belirtildi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:52
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Kameni Fenerbahçe’de
Toplam 16
Yorum
BEŞİKTAŞ 33 yaşında kaleci alınıyor takıma fenerli kardeşlerim takmış kafayı bizim pepeye ihtiyar diyor sizin takım bizdende yaşlı haberiniz yok :)
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10’u bekliyor
Toplam 8
Yorum
ahmet Kışlalı Snejder diyenler GS nin halen yerlerde sürünmesinden memnun olanlar.4 tane hoca yollayan.Bruma D.Jong hocaya karşı hakaret ettiren kim.
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''İmkansız değil''
Toplam 1
Yorum
ERDO61 ALABİLENE HELAL OLSUN.. :)
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