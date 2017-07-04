Bursaspor’da pas çalışması

Yeşil beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını, milli takımlarda yer alan oyuncuları nedeniyle bugün de eksik bir kadro ile sürdürdü. Teknik direktör Paul le Guen'in saha içerisinde yaptığı mini toplantı sonrasında, yeşil beyazlı futbolcular, İtalyan kondisyoner Giovanni yönetiminde yaklaşık 1 saat istasyon çalışması yaptı.



30 DAKİKA PAS

Fransız teknik direktör Le Guen, pas yüzdesi yüksek bir takım oluşturabilmek için her çalışmanın bugünde antrenmanın son bölümünde yaklaşık 30 dakika süren kontrol, pas ve dripling içeren çalışma yaptırdı. Fransız teknik adam genç oyunculardan Nijeryalı Pascal ile Furkan Soyalp ile pas konusunda ilgilendiği dikkati çekti.



DENİZ YILMAZ AYRI ÇALIŞIYOR

Bursaspor'da geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz, kondisyoner Cemal Ayyıldız ile birlikte Özlüce Tesisleri'nden takımdan ayrı olarak çalışma yapıyor. Bursaspor'un bugünkü çalışmasına sakat oyunculardan Furkan Özçal ile Ertuğrul Ersoy düz koşu yaptı. Bu arada U 21 takımı oyuncularından Gökhan Berkay Yıldırım A takımla ilk kez çalışmaya katıldı.



SAĞLIK KONTROLLERİ BAŞLADI

Yeşil beyazlı futbolcuların sağlık kontrolleri Acıbadem Bursa Hastanesi'nde başladı. Sabah kaleciler Mert Günok, Okan Koçuk, Muhemmed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz ile Ricardo Faty, Merter Yüce, Emre Taşdemir ve Onur Atasaray sağlık kontrolünden geçti. Kontrol sonrası futbolcular Uludağ Üniversitesi Spor Hekimliği bölümüne giderek burada Cyborg testinden geçti. Yetkililer pazartesi gününe kadar kontrollerin tamamlanacağını açıkladılar.



İZİNLİLER DÖNÜYOR

Bursaspor'da ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pablo Martin Batalla, Harun Tekin, Cristobal Jorquera, Aziz Behich, Bogdan Stancu'nun bu hafta içeresinde takıma katılacağı açıklandı. Nijerya'da bulunan ve Avrupa'dan talipleri olduğu belirtilen santrfor Taiwo'nun durumunun bugün veya yarın netleşeceği belirtildi.