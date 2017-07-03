 Timsah’ın son bombası Yusuf – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Timsah’ın son bombası Yusuf

    Timsah’ın son bombası Yusuf

    transferde şova başladı. Titi ile anlaşan yeşil-beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu ’da da mutlu sona ulaştı.

    Geride bıraktığımız sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan , 2017-18 öncesi işi sıkı tutuyor. Teknik direktörlüğe Le Guen'i getiren yeşil-beyazlılar, transferde de şova başladı. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Titi ile her konuda anlaşan Timsah, Trabzonspor'un sol kanadı 'da da mutlu sona ulaştı. Başkan Ali Ay'ın yaptığı son görüşmelerin ardından tüm pürüzler ortadan kalkarken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu, 4 sezondur formasını giydiği Trabzon'da 134 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 20 gol attı, 7 de asist yaptı.

    ACELE ETMEYECEĞİZ
    Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen, transferlerle ilgili kısa ve net konuştu. Fransız teknik adam, "Aceleye yok yok diye düşünüyorum. Sezon başına kadar 5-6 doğru oyuncu ile görüşüp, takıma kazandırarak kadroda denge sağlayacağımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

    HIZ KESMİYORLAR
    Yeni sezon hazırlıklarını önceki gün başlayan Bursaspor, dün de çalışmalarına devam etti. Yeşil- beyazlılar, Paul Le Guen yönetimde 1.5 saat süren bir idman yaptı. Isınma koşularının ardından pas ve topla koordinasyon çalışmaları yapılan antrenman kontrol pas oyunuyla sona erdi.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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