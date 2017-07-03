Timsah’ın son bombası Yusuf
Bursaspor transferde şova başladı. Titi ile anlaşan yeşil-beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Yusuf Erdoğan’da da mutlu sona ulaştı.
ACELE ETMEYECEĞİZ
Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen, transferlerle ilgili kısa ve net konuştu. Fransız teknik adam, "Aceleye yok yok diye düşünüyorum. Sezon başına kadar 5-6 doğru oyuncu ile görüşüp, takıma kazandırarak kadroda denge sağlayacağımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
HIZ KESMİYORLAR
Yeni sezon hazırlıklarını önceki gün başlayan Bursaspor, dün de çalışmalarına devam etti. Yeşil- beyazlılar, Paul Le Guen yönetimde 1.5 saat süren bir idman yaptı. Isınma koşularının ardından pas ve topla koordinasyon çalışmaları yapılan antrenman kontrol pas oyunuyla sona erdi.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
Timsah’ın son bombası Yusuf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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