Bursaspor'da transfer çalışmaları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Arjantin'in Godoy Cruz takımından orta saha oyuncusu Guillermo Matias Fernandez'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Arjantinli 25 yaşındaki oyuncunun Bursaspor'a transferiyle ilgili görüşmeler olumlu sonuçlandı.
Bursaspor'un, sözleşmesi devam eden Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera ile yollarını ayırması halinde Fernandez kente gelerek sözleşmeyi imzalayacak.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:01
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Rota Junuzovic
Toplam 4
Yorum
denyz1903 isminden dolayı transfer edilecek bence. ha yunus ha yunusoviç. işte trabzon işte futbol kafası.
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Pektemek: Kalacağım
Toplam 20
Yorum
CC HASTANE MASRAFLARINI KENDİSİ KARŞILARSA OYNASIN :d:d:d:d:d
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Gökhan Töre coştu bir kere
Toplam 16
Yorum
kartalpençesi Töre ve Caner yeni transferdir. Hücum gücünü yüzde 50 artıracaklardır.
Bursaspor'da transfer çalışmaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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