 Bursaspor'da transfer çalışmaları – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'da transfer çalışmaları

    Bursaspor'da transfer çalışmaları

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , Arjantin'in Godoy Cruz takımından orta saha oyuncusu 'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Arjantinli 25 yaşındaki oyuncunun 'a transferiyle ilgili görüşmeler olumlu sonuçlandı.

    Bursaspor'un, sözleşmesi devam eden Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera ile yollarını ayırması halinde Fernandez kente gelerek sözleşmeyi imzalayacak.



    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:01
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