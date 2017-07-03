Bursaspor’a Le Guen'den uyarı
Bursaspor'un Fransız teknik direktörü Paul Le Guen, bu sabahki antrenmanda yeşil beyazlı oyuncularını, “Pas verince işiniz bitmiyor” diyerek uyardı.
Yeşil beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarının 3'üncü gününde sabah saatlerinde antrenman yaptı. Antrenman yaklaşık 2 saate yakın sürdü. Fransız çalıştırıcı, saha içinde oyuncularıyla önce bir toplantı yaptı. Yeşil beyazlı futbolcular, daha sonra 2 gruba ayrıldı. Bir grup istasyon yaparken, diğer grup ise sahada topla birlikte sürat, top kontrolü çalışması gerçekleştirdi.
"ARKADAŞLARIMA NASIL YARDIM EDERİM"
Çalışmanın ikinci bölümünde ise Le Guen bu kez takımı 3 ayrı gruba kontrol ve pasa yönelik yarı sahada oyun oynadı. Futbolcuların pas verdikten sonra durmaları üzerine su molasında oyuncuları yanına toplayan Paul Le Guen, futbolcularının dikkatini çekti, "Arkadaşlar, pası verdikten sonra işiniz bitmiyor. Ondan sonra arkadaşıma nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüp hareket etmeniz şart. Sizlerden bunu yapmanızı istiyorum" dedi.
SERCAN HAFİF SAKATLIK GEÇİRDİ
Zaman zaman sertliklerin yaşandığı çalışmada Sercan, hafif bir sakatlık geçirdi. Antrenman geniş alanda 6 minyatür kaleye yapılan pas ve gol çalışmasıyla sona erdi. Atılan goller sonrası Le Guen, oyuncularını alkışla teşvik etti.
BİLAL VE EMRE KATILMADI
Bilal ve Emre Taşdemir, tedavi olurken Furkan Özçal ile Ertuğrul Ersoy ise fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Ertuğrul'un önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi. Sakat oyunculardan Serdar Kurtuluş'un ise tedavisi devam ediyor.
JOSUA JOHN GELDİ
Bu arada Josua John, dün akşam Hollanda'dan Türkiye'ye döndü ve sabah antrenmanında takımla birlikte çalıştı. Antrenmanın son bölümünde saha çalışmasına katılmayan John, kondisyoner Giovanni yönetiminde tempolu koşu yaptı. Bursaspor yarın sabah ve akşam yapacağı iki antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:32
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Şike, FIFA’ya taşınıyor
Toplam 12
Yorum
STS KÖTÜ BİR LAF EDECEGİM AMA YAYINLANMAYACAK..BIRAKIN ARTIK MAZİYİ GELECEĞE BAKIN ARTIK...GEÇMİŞE MAZİ..........GAZİ DERLER BİLİYORSANIZ..
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Kalpleri fethetti
Toplam 2
Yorum
GÖSTER GOMİS HADİ GOMİS HAGİ GİBİ GS YIN EFSANESİ OL. TÜM HÜNERİNİ SAHADA HERKESE GÖSTER. AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ MİSALİ Nİ SAHADA HERKESE
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Yazıcı 4-5 yıl kalmalı
Toplam 3
Yorum
Obuz Yönetim ersun hocayı kollasın son 4 .5 maç yusuf yazıcıyı yemeye uğraşıyordu yeni sezondada yemeye çalışacak
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