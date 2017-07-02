 Timsah yıldız avına devam edecek – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Timsah yıldız avına devam edecek

    Timsah yıldız avına devam edecek

    Başkan Ali Ay, ismini açıklayamayacakları Arjantinli bir 10 numarayla anlaştıklarını söyledi

    Yeşil-beyazlıların başkanı Ali Ay, taraftara bir transfer müjdesi daha verirken, kadrolarına girmek isteyenlerle ilgili de konuştu. Şubat ayından bu yana takip ettikleri Arjantinli bir 10 numarayla imza aşamasına geldiklerini kaydeden Ay, "Çok az detaylar kaldı. Karşı tarafın başkanının bizden ricası var. Bu yüzden Arjantinli oyuncunun ismini çarşamba günü açıklayacağım" diye konuştu. Kayserispor'da forma giyen Güray Vural ile Trabzonsporlu 'a teklif yaptıklarını da kaydeden timsahın patronu, "Biz gerekli teklifleri yaptık. İkisi de bizde oynamak istiyor. Kulüpleri izin verirse bu iş de olacak" açıklamasını yaptı.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:46
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