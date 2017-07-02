Bursaspor’da sabah mesaisi
Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2'nci gününde temposunu arttırdı, yeşil beyazlı takım, günün ilk çalışmasını sabah saat 9.30’da Özlüce Tesisleri'nde eyaptı.
Yeni sezon için iylk çalışmasını cumartesi akşamı gerçekleştiren Bursaspor, ikinci günün ilk antrenmanını sabah saatlnde çıktı. Fransız teknik direktör Paul Le Guen'in saha içerisinde yaptığı kısa bir toplantıtdan sonra futbolcular, kondisyoner İtalyan Giovanni eşliğinde ısınma hareketleri yaptı. Yeşil beyazlı futbolcular, daha sonra yardımcı antrenörlerden Yves Calleh yönetiminde kontrollu pas üzerinde durdu. Yves Calleh, ilk çalışmanın bitiminde yeşil beyazlı futbolcuları, "Topla ilk buluşmanız. Zorlanırsınız. Ama söylenenleri yaptığınızda birkaç tekrardan sonra kolaylaşır. O nedenle bu çalışma çok önemli" diye uyardı.
Kaleciler Mert Günok, Okan Koçuk, Muhammed Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz kaleci antrenörü Cristian Mas ile yaklaşık 1,5 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.
Bursaspor'un sabah çalışmasında izinli olan Josua John, Batalla, Harun, Jorquera, Aziz Behich, Stancu katılmadı. Sakat oyunculardan Ertuğrul Ersoy sahada düz koşu yaparken, Emre Taşdemir ile Furkan Özçal tedavi olup salonda çalıştılar.
Bursaspor, bu akşam 19.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:08
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Sözleşmesini feshedecek
Toplam 15
Yorum
GS Sinejder şuan eğlence merkezinde değil kampta olmalıydı..Disiplinsizlik.. Takımda gruplaşma yapan değil, takımda birlik yapanı istiyoruz..
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Sözleşmesini feshedecek
Toplam 15
Yorum
birisi sneijderin isi bundan sonra eglenmek dir yolun acik olsun wesley reis
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Çeyrek milyara 3 yıldız!
Toplam 8
Yorum
ben dursun özbek galatarasayı bitirmeye and içtim dünya yıldızı senejderi gönderip 2ci 3cü sınıf belhandayı 2katı maliyetle aldım ben saten fb liyim
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