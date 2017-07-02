 Bursa'da işlem tamam – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Bursa'da işlem tamam

    Bursa'da işlem tamam

    Timsah’ta ve Titi ile ilgili resmi ağızdan ilk açıklama geldi. Başkan Ali Ay, “Çok az detaylar kaldı, imzalar atılacak” dedi

    Yeni sezon öncesi işi sıkı tutan Bursaspor'da dün söz başkandaydı. Yeşil-beyazlıların patronu Ali Ay, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Büyük ölçüde anlaşma sağladıkları stoperler Erick Cabaco ve Titi ile ilgili bilgi veren Ay, "Uruguaylı ve Titi ile görüşmelerde sona gelindi. Az detaylar kaldı ve imzalar atılacak. ilk sene kiralık oynayacak. Bir yıl sonrası için satın alma opsiyonu var.

    Titi de artık Bursaspor'da diyebiliriz" dedi. Sportif direktörlük konusunda Yıldıray Baştürk'le görüştüklerini de kaydeden Ay, "Yıldıray Baştürk bize, 'Siz zaten transferleri, hocayı bitirmişsiniz, benim bir şeyim kalmadı burada' dedi. Gitmek isteyen oyuncularımız da var ama Türkiye'de o kadar güzel paralar veriliyor ki, dışarıda bu paraları kazanamıyorlar" açıklamasını yaptı.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:48
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