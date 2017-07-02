Bursa'da işlem tamam
Timsah’ta Cabaco ve Titi ile ilgili resmi ağızdan ilk açıklama geldi. Başkan Ali Ay, “Çok az detaylar kaldı, imzalar atılacak” dedi
Yeni sezon öncesi işi sıkı tutan Bursaspor'da dün söz başkandaydı. Yeşil-beyazlıların patronu Ali Ay, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Büyük ölçüde anlaşma sağladıkları stoperler Erick Cabaco ve Titi ile ilgili bilgi veren Ay, "Uruguaylı Cabaco ve Titi ile görüşmelerde sona gelindi. Az detaylar kaldı ve imzalar atılacak. Cabaco ilk sene kiralık oynayacak. Bir yıl sonrası için satın alma opsiyonu var.
Titi de artık Bursaspor'da diyebiliriz" dedi. Sportif direktörlük konusunda Yıldıray Baştürk'le görüştüklerini de kaydeden Ay, "Yıldıray Baştürk bize, 'Siz zaten transferleri, hocayı bitirmişsiniz, benim bir şeyim kalmadı burada' dedi. Gitmek isteyen oyuncularımız da var ama Türkiye'de o kadar güzel paralar veriliyor ki, dışarıda bu paraları kazanamıyorlar" açıklamasını yaptı.
Titi de artık Bursaspor'da diyebiliriz" dedi. Sportif direktörlük konusunda Yıldıray Baştürk'le görüştüklerini de kaydeden Ay, "Yıldıray Baştürk bize, 'Siz zaten transferleri, hocayı bitirmişsiniz, benim bir şeyim kalmadı burada' dedi. Gitmek isteyen oyuncularımız da var ama Türkiye'de o kadar güzel paralar veriliyor ki, dışarıda bu paraları kazanamıyorlar" açıklamasını yaptı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
Yorum
hasna transferler patlassin
-
Kucka geliyor
Toplam 11
Yorum
tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
-
Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 46
Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
Bursa'da işlem tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.