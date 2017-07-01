Titi açıklandı

Yeşil beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklama şöyle: "Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da oynayan başarılı savunma oyuncusu Cristian Chagas Tarouco (Titi) yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına Bursaspor'lu yapacak olan resmi sözleşmeyi imzalayacak."