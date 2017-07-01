 Titi açıklandı – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Titi açıklandı

    Titi açıklandı

    Bursaspor Kulübü, Titi olarak tanınan Brezilya'lı savunma oyuncusu Cristian Chagas Tarouco ile her konuda anlaşma sağlandığını açıkladı.

    Yeşil beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklama şöyle: "Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da oynayan başarılı savunma oyuncusu Cristian Chagas Tarouco (Titi) yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına Bursaspor'lu yapacak olan resmi sözleşmeyi imzalayacak."

    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:24
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