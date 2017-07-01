Barış Yardımcı, Bursaspor'a imzayı attı
Bursaspor, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor'da forma giyen Barış Yardımcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor'da forma giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Barış Yardımcı ile daha önce prensip anlaşmasına varmıştı. Genç oyuncu, Özlüce Tesisleri'nde kendisini 3 yıllığına Bursasporlu yapan imzayı attı. İmza töreninde konuşan Yardımcı, "Bursaspor'a geldiğim için çok mutluyum, taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum,
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Pepe'ye 'Adil' teklif!
Toplam 4
Yorum
Pepe pepe çok üzülüyor Rami ne demiş? Pepe gelecekse ben gelmem onu bekliyorum mu demiş :D:D:D
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Galatasaray hızlı başladı
Toplam 6
Yorum
Aslan TAKIM OLURSAK SAMPIYON OLURUZ
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''25 bin kombine, 100 bin forma''
Toplam 2
Yorum
Osay61 Trabzonsporun büyük taraftarı haydi bu yıl forma almada rekor kıralım.
Barış Yardımcı, Bursaspor'a imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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