Barış Yardımcı, Bursaspor'a imzayı attı

Bursaspor, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor'da forma giyen Barış Yardımcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor'da forma giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Barış Yardımcı ile daha önce prensip anlaşmasına varmıştı. Genç oyuncu, Özlüce Tesisleri'nde kendisini 3 yıllığına Bursasporlu yapan imzayı attı. İmza töreninde konuşan Yardımcı, "Bursaspor'a geldiğim için çok mutluyum, taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum,