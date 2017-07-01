 Barış Yardımcı, Bursaspor'a imzayı attı – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Barış Yardımcı, Bursaspor'a imzayı attı

    Barış Yardımcı, Bursaspor'a imzayı attı

    Bursaspor, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor'da forma giyen Barış Yardımcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Süper Lig'de 2017-2018 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor'da forma giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Barış Yardımcı ile daha önce prensip anlaşmasına varmıştı. Genç oyuncu, Özlüce Tesisleri'nde kendisini 3 yıllığına Bursasporlu yapan imzayı attı. İmza töreninde konuşan Yardımcı, "Bursaspor'a geldiğim için çok mutluyum, taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum,
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:10
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