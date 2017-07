Barış ve Titi Bursa’da

Süper Lig'den düşmekten son hafta kurtulan ve taraftarların transfer yapılmadığı için tepki gösterdiği Bursaspor'da ilk takviyeler geldi. Yeşil-beyazlı takım,'yı kadrosuna kattı ve 24 yaşındaki oyuncu ilesözleşme imzaladı. Defansın her bölgesinde görev yapabilen Barış'ın bugün takıma katılacağı bildirildi. Daha önceforma giyen Barış, 1 kez de Türkiye U23 Milli Takımı'nda görev yaptı. Öte yandan Bursa'nın Kasımpaşa'danile de her konuda anlaşma sağladığı önümüzdeki hafta resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Transferin gözde isimlerinden Titi 'yi Beşiktaş'ın da istediği ancak Bursaspor'un transferi bitirdiği kaydedildi. Bu arada yeşil-beyazlıların, Başakşehir'in Sloven oyuncusuile her konuda anlaşmaya vardığı bildirildi.