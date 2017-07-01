Barış ve Titi Bursa’da
Timsah, Gaziantepsporlu Barış Yardımcı ve Beşiktaş’ın da istediği Kasımpaşalı Titi ile anlaştı. Medipol Başakşehirli Rotman ise sırada.
Süper Lig'den düşmekten son hafta kurtulan ve taraftarların transfer yapılmadığı için tepki gösterdiği Bursaspor'da ilk takviyeler geldi. Yeşil-beyazlı takım, Gaziantepspor'dan Barış Yardımcı'yı kadrosuna kattı ve 24 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Defansın her bölgesinde görev yapabilen Barış'ın bugün takıma katılacağı bildirildi. Daha önce Kasımpaşa, Hatay ve Menemen'de forma giyen Barış, 1 kez de Türkiye U23 Milli Takımı'nda görev yaptı. Öte yandan Bursa'nın Kasımpaşa'dan Titi ile de her konuda anlaşma sağladığı önümüzdeki hafta resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Transferin gözde isimlerinden Titi'yi Beşiktaş'ın da istediği ancak Bursaspor'un transferi bitirdiği kaydedildi. Bu arada yeşil-beyazlıların, Başakşehir'in Sloven oyuncusu Rajko Rotman ile her konuda anlaşmaya vardığı bildirildi.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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