Timsah Arena yeni çimlere kavuşuyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan stadyumun zeminine yeni çimler serilmeye başlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dünya çapında bir eser olan stadyumda bir daha herhangi bir mesele yaşanmaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "1,5 yıldır kullanılan statta zeminde sıkıntı vardı. Suyu tam geçirmeyen kil tabakasından kaynaklanan eksikler vardı. Şimdi bu kil tabakasını değiştirirken, riske girmemek için kaliteli hibrit çim ekiyoruz" dedi.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:18
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Sneijder depremi
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KARTAL Wesley sneijder Beşiktaşla anlaşmak üzere... Bunu yönetim içinden biri söyledi araştırsana zeki
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F.Bahçe'den tarihi imza
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Baron Tarihi dengesizlik artik fb nin rakipleri fbahce disinda ulkerle ve ayriyeten dogus klubuyle yani 1e karsi 3 kluple oynayacak
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50. yılımızın önemini hisset
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ADAMI ARAYIP DURMA ERSUN RAHAT BIRAK TATİL YAPSIN,STRESE SOKMA,ADAM ZATEN İYİ,AYTAÇI KOV O ZAMAN ANLARIM İYİ NİYETİNİ
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