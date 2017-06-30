 Son Timsah titi – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Son Timsah

    Son Timsah titi

    Yeşil-beyazlı yönetim uzun süredir temasta olduğu sambacıda mutlu sona ulaştı Yıllık 850 bin euro’ya ‘evet’ diyen 29 yaşındaki savunmacı, yarın topbaşı yapacak.

    'da beklenen oldu... Yeşil-beyazlılar uzun süredir görüşme halinde olduğu Titi ile her konuda anlaşma sağladı. 2 sezon formasını giydiği Kasımpaşa'yla sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki stoper, senelik 850 bin euro'ya "evet" dedi. 2 yıllık sözleşme imzalanacak olan Brezilyalı futbolcu, yeni takımın topbaşı yapacağı 1 Temmuz'da da Özlüce Tesisleri'ndeki yerini alacak. Yeni sezon öncesi birçok kulübün transfer listesinde yer alan 'nin bu kararında teknik direktör Le Guen'in de etkili olduğu öğrenildi.

    Başkan Ali Ay'ın bu transferle bizzat ilgilendiği ortaya çıktı ve Titi'nin menajeriyle sorun yaşadığı belirtildi. Sambacının menajerinin piyasayı artırmak için zorluk çıkardığı belirtilirken, tecrübeli futbolcunun kararlı davranmasının transferde somut adımlar atılmasını sağladığı kaydedildi. Bu arada Süper Lig kariyerinde iki sezonda 66 maça çıkan Titi, bu karşılaşmalarda 9 kez gol sevinci yaşadı.

    LE GUEN'LE ZİRVE
    Yeşil-beyazlı ekibin yeni teknik patronu Paul Le Guen de bugün ülkesi Fransa'dan dönüyor. Ünlü çalıştırıcı yardımcılarıyla birlikte Bursa'ya ayak basacak. Akşam saatlerinde Bursa'da olması beklenen Le Guen'in yönetim kuruluyla bir araya gelip transferler konusunda bir zirve gerçekleştireceği belirtildi.


    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:07
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