Son Timsah titi
Yeşil-beyazlı yönetim uzun süredir temasta olduğu sambacıda mutlu sona ulaştı Yıllık 850 bin euro’ya ‘evet’ diyen 29 yaşındaki savunmacı, yarın topbaşı yapacak.
Başkan Ali Ay'ın bu transferle bizzat ilgilendiği ortaya çıktı ve Titi'nin menajeriyle sorun yaşadığı belirtildi. Sambacının menajerinin piyasayı artırmak için zorluk çıkardığı belirtilirken, tecrübeli futbolcunun kararlı davranmasının transferde somut adımlar atılmasını sağladığı kaydedildi. Bu arada Süper Lig kariyerinde iki sezonda 66 maça çıkan Titi, bu karşılaşmalarda 9 kez gol sevinci yaşadı.
LE GUEN'LE ZİRVE
Yeşil-beyazlı ekibin yeni teknik patronu Paul Le Guen de bugün ülkesi Fransa'dan dönüyor. Ünlü çalıştırıcı yardımcılarıyla birlikte Bursa'ya ayak basacak. Akşam saatlerinde Bursa'da olması beklenen Le Guen'in yönetim kuruluyla bir araya gelip transferler konusunda bir zirve gerçekleştireceği belirtildi.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:07
-
Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
-
Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
-
Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
Son Timsah titi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.