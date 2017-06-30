Bursaspor topbaşı yapıyor
Bursaspor, yarın akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına start verecek.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:26
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Toplam 48
Yorum
harbi FB'li FB 'li bedenine mülteci o beyninle aykutu sevmeni anlıyorum yoksa varlığına inkar olurdu,dahada zavallılaşırdın.
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Yıldız yağmuru
Toplam 14
Yorum
abc ona bakarsan, felipe meloda italyada yilin bidonu secildikten sonra gelmisti,
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Bir numara Ndiaye
Toplam 13
Yorum
saka herşeyi yalan başkan ve yönetim.1 tane bile üst seviye adam bulup alamadılar.yazık.bu taraftara.takıma.bari beklentiye sokmayın milleti.
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