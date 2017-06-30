 Bursaspor topbaşı yapıyor – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    topbaşı yapıyor

    <a href="/index/bursaspor?id=09dc409d-9021-414f-b6ef-c93912dd6d9b" class="" rel="tag">Bursaspor</a> topbaşı yapıyor

    , yarın akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına start verecek.

    Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 17.00'de Özlüce Tesisleri'nde toplanacak olan yeşil-beyazlı oyuncular, saat 19.00'da ise sahaya inecek. Yeni teknik adam Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilecek ilk antrenman öncesi deneyimi çalıştırıcı futbolcularla da tanışacak. Bursa'daki ilk etap çalışmalarının ardından 16 Temmuz'da yurtdışı kampı için Avusturya'ya gidecek olan Timsah, 28 Temmuz'da yeniden yurda dönecek.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:26
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