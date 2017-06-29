 Timsah’a dev stoper – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Timsah’a dev stoper

    Timsah’a dev stoper

    Baysse’yi Malaga’ya kaptıran Bursa, daha önce gündemindeki Gent’in 1.91’lik stoperi Ekong’a döndü.

    , stoper transferinde Fransız futbolcu Baysse'nin Malaga'ya imza atması üzerine daha önce gündemindeki Nijeryalı William Troost-Ekong için yeniden harekete geçti. Belçika'da Gent'te oynayan Hollanda doğumlu Nijerya asıllı 1.91 boyundaki savunmacı için teknik direktör Le Guen'in de onay vermesiyle temaslar yoğunlaştırıldı.

    41 MAÇTA 4 GOL attı
    Gent ile 1 yıl daha kontratı olan 23 yaşındaki futbolcu, kiralık gittiği Norveç'in Haugesund takımında 41 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist üretti. Ekong, mili takım tercihini ise Nijerya'dan yana kullandı ve 12 kez milli oldu.

    LE GUEN'LE TRANSFER ZİRVESİ
    Yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz Cumartesi günü başlayacak Bursaspor'da Fransa'ya giden Paul Le Guen'in yarın teknik ekibiyle Bursa'ya geleceği ve yönetimle transfer zirvesi gerçekleştireceği bildirildi. Öte yandan Mali Asbaşkan Fatih Pulat, Kasımpaşa'yla opsiyonunu uzatmayan Brezilyalı stoper Titi'nin transferinde olumlu gelişmeler yaşandığını aktardı.


    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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