Timsah’a dev stoper
Baysse’yi Malaga’ya kaptıran Bursa, daha önce gündemindeki Gent’in 1.91’lik stoperi Ekong’a döndü.
41 MAÇTA 4 GOL attı
Gent ile 1 yıl daha kontratı olan 23 yaşındaki futbolcu, kiralık gittiği Norveç'in Haugesund takımında 41 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist üretti. Ekong, mili takım tercihini ise Nijerya'dan yana kullandı ve 12 kez milli oldu.
LE GUEN'LE TRANSFER ZİRVESİ
Yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz Cumartesi günü başlayacak Bursaspor'da Fransa'ya giden Paul Le Guen'in yarın teknik ekibiyle Bursa'ya geleceği ve yönetimle transfer zirvesi gerçekleştireceği bildirildi. Öte yandan Mali Asbaşkan Fatih Pulat, Kasımpaşa'yla opsiyonunu uzatmayan Brezilyalı stoper Titi'nin transferinde olumlu gelişmeler yaşandığını aktardı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
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