Bursaspor’dan Sabri Sarıoğlu açıklaması
Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra ismi birçok takımla geçen tecrübeli oyuncu Sabri Sarıoğlu’nun adı son olarak Bursaspor ile anıldı. Ancak yeşil-beyazlı idareciler deneyimli ismin gündemlerinde olmadığını açıkladı.
Galatasaray'daki 15 yıllık kariyerini noktalayan ve sarı-kırmızılı kulüp ile yollarını ayırdıktan sonra birçok kulübün radarına giren 32 yaşındaki oyuncu Sabri Sarıoğlu ile son olarak Bursaspor'un ilgilendiği öne sürüldü. Yeşil-beyazlıların yeni teknik adamı Paul Le Guen'in onay verdiği iddia edilen Sabri Sarıoğlu için yapılan ilk görüşmenin de olumlu geçtiği belirtildi. Ancak İHA muhabirinin Bursasporlu idarecilerden aldığı bilgiye göre, deneyimli oyuncunun gündemlerinde olmadığı, transfer için herhangi bir girişimde bulunmadıkları öğrenildi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:11
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