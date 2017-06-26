Göztepe’nin son bombası Deniz
Süper Lig'e yükselmesinin ardından birçok yıldız isimle temasa geçen Göztepe'nin transfer listesi kabardı.
Sarı-kırmızılılar, son olarak Bursaspor'un golcüsü Deniz Yılmaz'a kanca attı. Yeşil-beyazlılarla 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen İzmir ekibi, bu transferi kısa süre içinde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın istediği isimlerin başında gelen Deniz, geçtiğimiz sezon forma giydiği 19 Süper Lig maçında 6 gol, 4 asistle oynadı.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:16
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