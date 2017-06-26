Ayoub&Falette
Teknik direktör Le Guen, iki oyuncunun transferiyle ilgili rapor verdi. Yönetim de düğmeye bastı, Utrecht’in orta sahası Yassin Ayoub ile Metz’in stoperi Simon Falette için harekat başladı.
Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Bursaspor'da yönetim, yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor. Teknik direktörlüğe Fransız Paul Le Guen'i getiren yeşil-beyazlıların transfer listesi de ortaya çıktı. Fransız teknik adam, ilk etapta alınmasını istediği iki isimle ilgili yönetime rapor verdi. Fotomaç, bu oyuncuları öğrenirken, Bursaspor Yönetimi de harekete geçti. Utrecht'in orta sahası Yassine Ayoub ile Metz'in stoperi Simon Falette'yi kadrosuna katmayı hedefleyen Timsah, bu isimler için temaslara başladı.
SENELİK 800 BİN EURO
23 yaşındaki Ayoub'un bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Hollanda temsilcisi, 1 milyon 200 bin euro bonservis bedeli isterken, Bursaspor bu rakamı aşağı çekmeyi planlıyor. Faslı orta sahanın da yeşil-beyazlılardan 4 yıllık sözleşme ve senelik 800 bin euro maaş istediği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Utrecht formasıyla 40 resmi maça çıkan Ayoub, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 da asist yaptı.
VARSA YOKSA O!
Savunmaya da takviye yapacak olan Timsah, Le Guen'in ısrarla alınmasını istediği Simon Falette'yle görüşmelere başladı. Fransa'nın Metz takımıyla 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper için 1 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkaran Bursaspor, bu transferde tüm şartları zorluyor. Geçtiğimiz sezon Fransa 1. Ligi'nde 35 maça da 11'de başlayan Fransız futbolcu, 3 gol, 2 de asistle oynadı. Bu arada yeşil-beyazlılar, Falette transferinde mutlu sona ulaşması halinde Kasımpaşa ile yollarını ayıran Titi'den vazgeçecek.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
SENELİK 800 BİN EURO
23 yaşındaki Ayoub'un bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Hollanda temsilcisi, 1 milyon 200 bin euro bonservis bedeli isterken, Bursaspor bu rakamı aşağı çekmeyi planlıyor. Faslı orta sahanın da yeşil-beyazlılardan 4 yıllık sözleşme ve senelik 800 bin euro maaş istediği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Utrecht formasıyla 40 resmi maça çıkan Ayoub, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 da asist yaptı.
VARSA YOKSA O!
Savunmaya da takviye yapacak olan Timsah, Le Guen'in ısrarla alınmasını istediği Simon Falette'yle görüşmelere başladı. Fransa'nın Metz takımıyla 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper için 1 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkaran Bursaspor, bu transferde tüm şartları zorluyor. Geçtiğimiz sezon Fransa 1. Ligi'nde 35 maça da 11'de başlayan Fransız futbolcu, 3 gol, 2 de asistle oynadı. Bu arada yeşil-beyazlılar, Falette transferinde mutlu sona ulaşması halinde Kasımpaşa ile yollarını ayıran Titi'den vazgeçecek.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:11
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