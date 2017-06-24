 Titi Bursa'ya – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Bursa'ya

    Titi Bursa'ya

    Kasımpaşa ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki savunmacı, Bursaspor’dan 1 milyon euro maaş ve 300 bin euro imza parası istedi. Başkan Ali Ay ve yöneticiler ise deneyimli oyuncuyla bayramdan sonra pazarlık yapacak

    Bursaspor, Beşiktaş'ın da istediği Brezilyalı stoper 'yi renklerine bağlamak üzere... Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki stoperle yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydedildi. 1,88 boyundaki sol ayaklı stoper, Bursaspor'dan 1 milyon Euro maaş, 300 bin Euro'da imza parası istiyor. Le Guen'in de bu transfere onay verdiği öğrenildi.

    BARIŞ YARDIMCI İLE ANLAŞILDI
    Bursaspor ayrıca Gaziantepspor'dan Barış Yardımcı'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşırken, genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş'un sözleşmesini 2 yıl uzattı. Başkan Ali Ay, "Gaziantepspor'dan Barış Yardımcı ve kulübü ile anlaşma sağladık. Bayram sonrasında Barış Yardımcı Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.'' dedi. Başkan Ay, takımın genç oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'un da 2020 yılında sona erecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattıklarını kaydetti. Öte yandan yeni sezon için takıma ödenecek bedeli 20 milyon euro olarak belirlediklerini ifade eden
    Başkan Ay, "İç ve dış transfer dahil toplam rakam bu. 1 sezonluk bütçe bu. İşimiz kolay değil. Akıllı adımlar atmak istiyoruz. Dünya markası bir hocayı takımın başına getirdik. Ben kendisine güveniyorum. Geçen sezon çok sıkıntılar yaşadık. Bir daha böyle durumlarla karşı karşıya kalmamak istiyoruz. Yeni hocamız kendine güveniyor. Yapacağımız takviyelerle çok güçleneceğiz. Bursaspor hak ettiği yere gelecek. Bunlar için söz veriyoruz. Transferlerimiz de sürecek" dedi.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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