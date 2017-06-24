Timsah iç transferde ilk hamlesini yaptı
Bursaspor, geçen sezon ligde 6 kez gol sevinci yaşamayı başaran genç oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş’un 2020 yılında sona erecek olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
Bursaspor formasıyla alt yaş kategorileri dahil olmak üzere toplam 105 maça çıkan genç oyuncu, toplamda 63 gol kaydetti. Geçen sezon ligde görev aldığı 29 maçın 20'sinde ilk 11'de sahaya çıkan genç yıldız, bin 811 dakika sahada kaldı.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:59
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Kazancı dünya yıldızları gibi!
Toplam 7
Yorum
maliyeci olmaya gerek yok futbola harcanan dolarlar euro kasamızda kalsa enflasyon düşer düşer ülkemiz de fakir fukara kalmaz.
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Kazancı dünya yıldızları gibi!
Toplam 7
Yorum
sdf sdf bu yaşta ortalama bir topçuya bu kadar para ve uzun sözleşme bu aziz bu işi öğrenemeyecek hep kazık hep kazık sonunda transfer yasağı
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Kocaman yakın takipte
Toplam 3
Yorum
arsen wenger topal ve souza fenerin en yanlış iki adamdır ben olsam tüm takım yerine bu iki adamı değiştirirdim..çünki arızalı yer tam da burası.
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