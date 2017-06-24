Faty: “Le Guen iyi bir seçim”
Bursaspor’un Senegal asıllı Fransız oyuncusu Ricardo Faty, yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Fransız Paul Le Guen’in profesyonellik anlamında takıma iyi şeyler getireceğini ve iyi bir seçim yapıldığını söyledi.
"Onun arkasından iyi oyuncular da gelebilir"
Yeşil-beyazlıların Senegal asıllı Fransız oyuncusu Ricardo Faty de deneyimli teknik adamın Bursaspor için iyi bir seçim olduğunu söyledi. İHA'ya konuşan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Le Guen çok tecrübeli bir teknik adam. Fransa'dayken önemli başarılar elde etti. Türkiye'ye adapte olabilecek mi zamanla göreceğiz ama bana göre Le Guen, Bursaspor'a profesyonellik ve organizasyon noktasında iyi şeyler getirecek. Bence iyi bir seçim. Onun arkasından iyi oyuncular da gelebilir" dedi.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:57
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Sneijder yolcu
Toplam 2
Yorum
Hagi Aysalbaskan turkiyenin en iyi forveti varken burak drogbayi getitisnajderi getiti adam yildiz yadirmasinlardiye yabanci siniri koydular
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Sneijder yolcu
Toplam 2
Yorum
Hagi Ben olsam gs baskani getirim baloteliyi oynat olum goster teknik kalitebi derdim aysal bassna,napti taraftari sevindirdi burak varken drogba
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Sola Willems
Toplam 1
Yorum
Genç alında kimi isterseniz onu alın.!! Sol bek için gösterilen 2 yeni aday.. 1- Alberto Moreno 2- Jetro Willems'... 2 si de sol bek için gereğinden fazla iyi.. İnş biri gelir.!
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