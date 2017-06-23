Le Guen heyecan
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, dünyanın tanıdığı bir teknik direktör ile anlaştıklarını belirterek, Le Guen, “Dev bir takıma geldim. Burada en yükseğe çıkmak için çok çalışacağım” dedi.
Bursaspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fransız teknik direktör Paul Le Guen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Le Guen ile 10 gündür temas halinde olduklarını, kendisinin başka bir kulüple anlaşmak üzereyken Bursaspor'u tercih ettiğini söyledi. Le Guen'in kendisine yapılan teklifin ardından daha önce yeşil-beyazlı kulüpte forma giymiş oyunculardan bilgi aldığını vurgulayan Ay, ''Bizim nasıl bir takım ve ne kadar heyecanlı bir camia olduğumuzu onlardan öğrenmiş. İnsanlar heyecanlı camialarda çalışmak isterler. Paul Le Guen, bütün dünyanın tanıdığı çok iyi bir isim. Kendisine çok güveniyorum. Yeni bir kadro oluşturacağız. Artık kötü günler görmek istemiyorum. Bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi. Yeşil-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Le Guen ise Bursa'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. ''Büyük ve dev bir kulübe geldiğimin farkındayım. Sizin de bundan emin olmanızı istiyorum'' diyen Le Guen, şöyle devam etti: ''Burada hedefler yüksek ve ben bu baskıda çalışmaya hazırım, bunun için geldim. Dev bir kulübe geldim. Çok çalışıp zirve takımı olacağız."
SAĞ ŞERİDE SABALY
Bursaspor, 24 yaşındaki Senegal asıllı Fransız sağ bek Youssouf Sabaly'yi kiralamak için harekete geçti. Başkan Ali Ay, adı gündeme gelen bu oyuncuyu doğruladı. Bonservisi PSG'de olan Sabaly, geçen sezon Bordeaux takımında kiralık oynadı. Piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Fransız sağ bek, 30 maçta 5 asist üretti. Le Guen'in de Paris'te devreye girmesiyle sözleşmesi süren 1.74 boyundaki ofansif karakterli sağ bekin kiralanacağı bildirildi.
BAYSEE BİTİYOR!
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fransız stoper Paul Baysse'yi almak için temasların yoğunlaştığını açıkladı. Bursaspor'un transfer listesinde olan 29 yaşındaki stoper Paul Baysse ile ilgili olarak Başkan Ali Ay ilk kez konuştu. Başkan Ali Ay, 1.87 boyundaki Fransız stoper Baysee'nin transferini bayrama kadar bitirmeyi planladıklarını söyledi. Malaga kulübü ile transfer görüşmeleri yapmak için İspanya'ya giden Baysse, İspanyol ekibine imza atmamıştı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
SAĞ ŞERİDE SABALY
Bursaspor, 24 yaşındaki Senegal asıllı Fransız sağ bek Youssouf Sabaly'yi kiralamak için harekete geçti. Başkan Ali Ay, adı gündeme gelen bu oyuncuyu doğruladı. Bonservisi PSG'de olan Sabaly, geçen sezon Bordeaux takımında kiralık oynadı. Piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Fransız sağ bek, 30 maçta 5 asist üretti. Le Guen'in de Paris'te devreye girmesiyle sözleşmesi süren 1.74 boyundaki ofansif karakterli sağ bekin kiralanacağı bildirildi.
BAYSEE BİTİYOR!
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fransız stoper Paul Baysse'yi almak için temasların yoğunlaştığını açıkladı. Bursaspor'un transfer listesinde olan 29 yaşındaki stoper Paul Baysse ile ilgili olarak Başkan Ali Ay ilk kez konuştu. Başkan Ali Ay, 1.87 boyundaki Fransız stoper Baysee'nin transferini bayrama kadar bitirmeyi planladıklarını söyledi. Malaga kulübü ile transfer görüşmeleri yapmak için İspanya'ya giden Baysse, İspanyol ekibine imza atmamıştı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Le Guen heyecan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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