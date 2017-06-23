 Le Guen, Bursa için paradan vazgeçti – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Le Guen, Bursa için paradan vazgeçti

    Le Guen, Bursa için paradan vazgeçti

    Bursaspor’un dün 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Fransız teknik adam Le Guen’in bir Katar kulübünden gelen yıllık 4 milyon Euro’luk teklifi reddettiği bildirildi.

    Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen yeşil-beyazlı kulüp, takımın başına 53 yaşındaki Fransız teknik adam Paul Le Guen'i getirdi. Dün Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle kendisini 2 yıllığına Bursaspor'a bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, büyük bir kulübe geldiğini, güçlü bir kadro kuracaklarını ve en iyilerle rekabet edeceklerini söyledi.

    4 milyon Euro'yu reddetti, 1.5 milyon Euro'ya imzaladı
    Deneyimli teknik adamın bir Katar kulübünden gelen yıllık 4 milyon Euro'luk teklifi reddettiği ve yeşil-beyazlıların yıllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ve bonus ücretleri teklifine 'Evet' dediği bildirildi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:24
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