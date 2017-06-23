 Bursaspor, Barış Yardımcı’yla söz kesti – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Bursaspor, ’yla söz kesti

    Bursaspor, Barış Yardımcı’yla söz kesti

    Bursaspor yeni sezon kadrosu için ilk transferini 'yı alarak gerçekleştirmek istiyor.

    Gaziantepspor'da oynayan sağ bek için kırmızı-siyahlı takım ile küçük pürüzler dışında anlaşma sağlandı. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 28 karşılaşmaya çıkarken, takımına 5 asistlik katkı sağladı.

    ?Bursaspor Kulübü'nün transferinin maliyetinin ise ne kadar olduğu açıklanmadı. Barış'ın bayram sonrası 3 yıllık resmi imzayı atacağı öğrenildi.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:32
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