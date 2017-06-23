Bursaspor, Barış Yardımcı’yla söz kesti

Gaziantepspor'da oynayan sağ bek için kırmızı-siyahlı takım ile küçük pürüzler dışında anlaşma sağlandı. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 28 karşılaşmaya çıkarken, takımına 5 asistlik katkı sağladı.



?Bursaspor Kulübü'nün Barış Yardımcı transferinin maliyetinin ise ne kadar olduğu açıklanmadı. Barış'ın bayram sonrası 3 yıllık resmi imzayı atacağı öğrenildi.