Bursaspor, Barış Yardımcı’yla söz kesti
Bursaspor yeni sezon kadrosu için ilk transferini Barış Yardımcı'yı alarak gerçekleştirmek istiyor.
Gaziantepspor'da oynayan sağ bek için kırmızı-siyahlı takım ile küçük pürüzler dışında anlaşma sağlandı. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 28 karşılaşmaya çıkarken, takımına 5 asistlik katkı sağladı.
?Bursaspor Kulübü'nün Barış Yardımcı transferinin maliyetinin ise ne kadar olduğu açıklanmadı. Barış'ın bayram sonrası 3 yıllık resmi imzayı atacağı öğrenildi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:32
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
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