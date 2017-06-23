Bursaspor altyapısı Faruk Korkmaz’a emanet

Törende konuşan Geliştirme Kurulu üyesi Recai Özdemir, "Daha önce de bu görevi yapan eski futbolcu sayın Faruk Korkmaz'la mutabık kaldık" dedi. Faruk Korkmaz ise şunları söyledi:

"Bu sene Gençlik Geliştirme Kurulu oluşturuldu. Yeni vizyon ve yeni bir felsefe oluştu. Ben şahsen daha güzel olacağına inanıyorum. 2007-2014 yılları arasında 7 yıl boyunca aralıksız olarak Bursaspor altyapısında çalıştım. Çok iyi oyuncular yetiştirdik. Burada edindiğimiz bilgi ve birikim ile birlikte hep birlikte burayı daha iyi yerlere götürmek istiyoruz."