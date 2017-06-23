Bursaspor altyapısı Faruk Korkmaz’a emanet
Bursaspor Kulübü Gençlik Geliştirme Eğitim Direktörlüğü görevine getirilen Faruk Korkmaz, sözleşmesini Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde imzaladı.
Törende konuşan Geliştirme Kurulu üyesi Recai Özdemir, "Daha önce de bu görevi yapan eski futbolcu sayın Faruk Korkmaz'la mutabık kaldık" dedi. Faruk Korkmaz ise şunları söyledi:
"Bu sene Gençlik Geliştirme Kurulu oluşturuldu. Yeni vizyon ve yeni bir felsefe oluştu. Ben şahsen daha güzel olacağına inanıyorum. 2007-2014 yılları arasında 7 yıl boyunca aralıksız olarak Bursaspor altyapısında çalıştım. Çok iyi oyuncular yetiştirdik. Burada edindiğimiz bilgi ve birikim ile birlikte hep birlikte burayı daha iyi yerlere götürmek istiyoruz."
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:40
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Visca'da sona gelindi
Toplam 10
Yorum
verimli olamaz dar alanda hiç bir numarası yok..fenere dar alan topçusu lazım rakipleri tam kapalı oynuyor.
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Sol beke Moreno
Toplam 4
Yorum
ULTRA ASLAN EGOIST BENCIL TUDOR KENDINDEN UST TUN FUTBOLCUYU HAZMEDEMIYOR
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TFF'den UEFA kriteri uygulaması
Toplam 3
Yorum
calvin Türkiye de uygulanamaz bu, bağlantısı olan kulüp yırtar. Gariban kulübün boğazına çökerler. Gerçek hayatta olduğu gibi...
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