 Paul Le Guen Bursaspor’da! – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    <a href="/index/paul-le-guen?id=1913bfb3-d352-4379-b6dc-bc494bc0a695" class="" rel="tag">Paul Le Guen</a> <a href="/index/bursaspor?id=09dc409d-9021-414f-b6ef-c93912dd6d9b" class="" rel="tag">Bursaspor</a>’da!

    Timsah Fransız hocayla 2+1 yıllık anlaştı imza töreni bugün.

    Bursa'da teknik direktör sorunu Paul Le Guen'le çözüldü. Fransız teknik adamla 2+1 yıllığına anlaşmaya varan Bursasporlu yönetim Le Guen'i sözleşme imzalamak üzere helikopterle Bursa'ya getirdi. Dün Özlüce Tesisleri'ne gelen 53 yaşındaki çalıştırıcı tesisleri gezerken, öncesinde Bursa semalarında helikopterle şehir turu attırıldı. Fransız hocanın, bugün saat 14.00'te Özlüce Tesisleri'nde düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.


    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:24
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