Bursaspor'da Le Guen dönemi başladı

Bursaspor’un 2 yıllığına anlaşma sağladığı Fransız teknik adam Paul Le Guen, resmi sözleşmeye imzayı attı. İmza töreninde konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Büyük ve dev bir kulübe geldiğimin farkındayım. Burada hedefler yüksek ve ben bu baskıda çalışmaya hazırım, bunun için geldim" dedi.

Yeşil-beyazlı kulübün dün her konuda anlaşma sağladığı Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen, resmi mukaveleye imza attı. Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Bursaspor Başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Ali Ay, "10 günden beri hocamızla temas halindeydik. Arkadaşlarımız gittiler, telefonla konuşuldu. Daha önce bir kulüple anlaşmak üzereydi. Ben kendisine teşekkür ediyorum Bursaspor'u tercih ettiği için. Bizde oynayan futbolcularımızla konuşmalar yapmış. Bizim nasıl bir takım olduğumuzu, ne kadar heyecanlı bir camia olduğumuzu onlardan öğrenmiş. İnsanlar heyecanlı camialarda çalışmak isterler. Paul Le Guen bütün dünyanın tanıdığı çok iyi bir isim. Bursaspor tarihinde dünya çağında tanınmış birkaç hocadan bir tanesi. Kendisine çok güveniyorum. Yeni bir kadro oluşturacağız. Artık kötü günler görmek istemiyorum. Bunun için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.



Le Guen: "Ben bir hayalperest değilim"

Deneyimli çalıştırıcı Le Guen ise, "Başkanımıza güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Büyük ve dev bir kulübe geldiğimin farkındayım. Sizin de bundan emin olmanızı istiyorum. Burada hedefler yüksek ve ben bu baskıda çalışmaya hazırım, bunun için geldim. Geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koymamız gerekiyor. Ligin ilk yarısında kendimize yer bulabilirsek iyi bir şey olacak. Bunu yapabilmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Siz olmazsanız olmaz. Kulüpte bulunan herkesin pozitif enerjisini takıma yansıtması gerekiyor. Burası büyük bir taraftara sahip. Bu taraftarı mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Başarılar kazanmak için ben de sizin kadar istekliyim. Ben bir hayalperest değilim, gerçekçi bir adamım. Zor geçen bir sezondan sonra bizim atacağımız ilk adım toparlanma adımı olacak. Siz ne kadar istekliyseniz ben de o kadar istekliyim bunların kazanılması adına. Güçlü bir kadro kuracağız ve en iyilerle rekabet edeceğiz" diye konuştu.



"Birlik olabilirsek başarabiliriz"

'Transferde nasıl bir politika izlenecek?' sorusunu yanıtlayan Le Guen, "Teknik ekibimiz ile toplantılara başladık. Ben de yavaş yavaş takımı tanımaya başladığımı söyleyebilirim. En iyilerle rekabet etmek için kadro kuracağız. Geçen sezonu 14. sırada bitirmiş bir Bursaspor var. Bu takımın kendisini konuşlandırabilmesi gereken yer ligin tepesi ama bu 10 günde olacak bir şey değil. Scout ekibimize güveniyorum. Ben de uzun zamandır futbolun içinde olan birisiyim. Benim de bildiğim oyuncular var. 2-3 oyuncu getirebileceğimi söyleyebilirim. Bunun planlamasını yaptık. Eğer burada başarı gelecekse birliğe ihtiyacımız var. Etrafımdaki herkese ihtiyacımız olacak. Birlik olabilirsek başarabiliriz. Gelen oyuncular Fransız olabilir" dedi.



"Alex Song benim de beraber çalıştığım bir oyuncu"

Transferde adı geçen Asamoah Gyan ve Alex Song gibi isimlere ilişkin sorulan sorulara ise Fransız çalıştırıcı, "Alex Song benim de beraber çalıştığım bir oyuncu. Burada kararı biz vereceğiz. Bugün isimlerden bahsetmek istemiyorum. İkisi de büyük kulüplerde oynamış oyuncular. Biz geleceğe odaklanmalıyız. Geçmişleri iyi oyuncular ama bize gelecekte ne vereceklerine odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu. Pas oyunu oynamak istediklerini belirten Le Guen, "Buna uygun oyuncuları almamız gerekiyor. Sezon içinde karşı rakibimizi analiz edip, çok büyük değişiklikler olmayacak. Üretken futbol oynamaya çalışacağız" cevabını verdi.



Ali Ay: "Gyan işini bitirdim"

Başkan Ali Ay da, Asamoah Gyan transferinin sonuçlanmadığını belirterek, "2 tane menajer arkadaşımız kendilerini reklam yapmak için orada, burada anlatıyorlar. Biz Gyan için 1.6 milyon Euro teklif verdik. Daha yüksek istediler. Araya başka menajerler girince o anda Gyan işini bitirdim. O arkadaşlar kapıdan içeri giremezler. Scout ekibimiz ve Mali Asbaşkanım ile ilgili konuşmalar yapmış. Kendisini Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.



Le Guen: "Sizlerle çalışmayı dört gözle bekliyorum"

Teknik ekibi ile ilgili de bilgi veren deneyimli teknik adam, "Buradaki ekibe güveniyorum. Mustafa Hoca ve İsmail Hocamız ile konuştum. Ekibim ile de görüştüm. Kaleci hocam ve fizyoterapist getireceğim. Burada uyum yakalayıp, üretken bir çalışma ortamı yakalamak istiyoruz. Son olarak burada belli kelimeler söyleyip, 'Biz aya gideceğiz' demek istemiyorum. Başarıya gitmemiz açısından ben her şeye elimi atacağım. Sizlerle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Sizin yüzlerinizde gülümseme oluşturmak istiyorum" dedi.



Açıklamaların ardından deneyimli teknik adam kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.