 Paul Le Guen Bursa'da – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Paul Le Guen Bursa'da

    Paul Le Guen Bursa'da

    Bursaspor'un teklifini kabul eden Fransız teknik adam, helikopterle Özlüce Tesisleri'ne getirildi

    Bursaspor'un prensipte anlaştığı Fransız teknik direktör Paul Le Guen, Bursa'ya geldi.

    Yeşil-beyazlı kulübün yöneticilerini arayıp 2 yıl Bursaspor'u çalıştırma teklifine olumlu yanıt veren Fransız teknik adam, İstanbul'dan hareket eden helikopterle Özlüce Tesisleri'ne getirildi.

    Le Guen'in yarın tesislerde düzenlenecek törende resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:30
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