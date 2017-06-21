Paul Le Guen Bursa'da
Bursaspor'un teklifini kabul eden Fransız teknik adam, helikopterle Özlüce Tesisleri'ne getirildi
Bursaspor'un prensipte anlaştığı Fransız teknik direktör Paul Le Guen, Bursa'ya geldi.
Yeşil-beyazlı kulübün yöneticilerini arayıp 2 yıl Bursaspor'u çalıştırma teklifine olumlu yanıt veren Fransız teknik adam, İstanbul'dan hareket eden helikopterle Özlüce Tesisleri'ne getirildi.
Le Guen'in yarın tesislerde düzenlenecek törende resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:30
-
Galatasaray KAP'a bildirdi
Toplam 1
Yorum
HÜSRAN BASIN BU GS DÜŞMANLARI GS YİNE ESKİ DÜNYA TAKIMI OLACAK DİYE ÇILDIRIYORLAR.BİR DAHA AŞAĞI ÇEKEMEYECEKLERİNDEN KORKUYORLAR BUNLARI YÖNLENDİRENLER
-
6 milyon euro’ya ret
Toplam 17
Yorum
alex 30yaşında stopere 10milyon isterler dünyanın en iyi stoperlerinden olan kjaere 15milyonu çok görürler.avrupada oynasa 30milyon piyasası.
-
De Jong ile yollar ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
GS De jong kim ya?
Paul Le Guen Bursa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.