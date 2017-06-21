Kurt teknik adamla anlaşma tamam

Bursaspor yönetimi İstanbul'a davet ettiği Paul Le Guen'le görüştü, Fransız teknik adamla her konuda anlaşma sağlandı.

Bursaspor'un bir süredir temas halinde olduğu Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile her konuda anlaşmaya varıldı. Yeşil beyazlı kulübün yöneticileriyle görüşmek için İstanbul'a gelen Fransız teknik adam resmi sözleşmeye imza atmak için Bursa'ya gitmek üzere yola çıktı.



PAUL LE GUEN KİMDİR?

Kariyerine 1998 yılında Rennes kulübünde başlayan Paul Le Guen, sırasıyla Lyon, Rangers, PSG, Kamerun A Milli Takımı, Umman ve Nijerya gibi takımlarda görev yaptı. 2016 yılında Nijerya A Milli Takımı'ndan ayrılan Le Guen, o tarihten beri boştaydı. Deneyimli teknik adam Fransa ekibi Lyon ile 2002-2005 yılları arasında 3 kez üst üste Fransa Ligue 1 şampiyonu olmuştu.