Kurt teknik adamla anlaşma tamam
Bursaspor yönetimi İstanbul'a davet ettiği Paul Le Guen'le görüştü, Fransız teknik adamla her konuda anlaşma sağlandı.
PAUL LE GUEN KİMDİR?
Kariyerine 1998 yılında Rennes kulübünde başlayan Paul Le Guen, sırasıyla Lyon, Rangers, PSG, Kamerun A Milli Takımı, Umman ve Nijerya gibi takımlarda görev yaptı. 2016 yılında Nijerya A Milli Takımı'ndan ayrılan Le Guen, o tarihten beri boştaydı. Deneyimli teknik adam Fransa ekibi Lyon ile 2002-2005 yılları arasında 3 kez üst üste Fransa Ligue 1 şampiyonu olmuştu.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:17
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Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı
Toplam 7
Yorum
GALATASARAYLI Hadi çabuk çabuk sevilla ver 8 milyonu kurtar bizi :D
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Fernandes bitti bitiyor
Toplam 28
Yorum
başkan nerde bi sahibine yaramayan varsa alıp getirin
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Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı
Toplam 7
Yorum
DROGBA tüm derdin kucka belli alın sizin olsun kucka da gerçek derdinizin Galatasarayla mı yoksa fenerbahçe ile mi olduğunu hatırla bence tsli.
Kurt teknik adamla anlaşma tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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