David Accam Timsah'a
27 yaşındaki Ganalı oyuncu, Amerikan Ligi MLS’de Chicago Fire takımında oynuyor ve kontratı 31 Aralık 2017’de bitecek. Transfer yeni hoca Paul Le Guen onay verirse gerçekleştirilecek.
250 BİN EURO
Sol kanat David Accam'ın transferinin Bursa'ya gelecek olan teknik patron Paul Le Guen ile yapılacak görüşmenin ardından hız kazanması bekleniyor. Öte yandan Bursa'nın yeni gündemi Yusuf Erdoğan oldu. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'dan kiralanmaya çalışılıyor. Bordo mavili kulüp Yusuf Erdoğan'ı Medipol Başakşehir'i de vermek istiyor. Bu arada Başkan Ali Ay, Barış için Gaziantepspor'a 250 bin euro teklif ederken, bir sonuç alınamadı.
LOPEZ TİMSAH'A
Forvet hattı için Gyan transferini bitiren Bursaspor'un asıl hedefinin ise Adrian Lopez olduğu iddia edildi. Villareal'in Enes Ünal'ı transfer etmesinden sonra boşa çıkan İspanyol oyuncu için kulübü Porto ile temas kurulduğu bildirildi. 29 yaşındaki golcü için şartlar zorlanıyor.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:06
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
David Accam Timsah'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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