 David Accam Timsah'a – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Timsah'a

    David Accam Timsah'a

    27 yaşındaki Ganalı oyuncu, Amerikan Ligi MLS’de Chicago Fire takımında oynuyor ve kontratı 31 Aralık 2017’de bitecek. Transfer yeni hoca Paul Le Guen onay verirse gerçekleştirilecek.

    'un transfer listesine yeni bir kanat oyuncusu girdi: David Accam... Yeşil-beyazlı takımın kanat hatlarına yapacağı transfer listesine Güray Vural ve Modou Barrow'dan sonra sol açık da eklendi. 27 yaşındaki Ganalı oyuncu, Amerikan Ligi MLS'de Chicago Fire takımında oynuyor ve kontratı 31 Aralık 2017'de bitecek. 1.74 boyundaki Accam'ın en büyük özelliği hızı olarak gösteriliyor. David, bu sezon 15 maçta 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Bursaspor transfer komitesinin Avrupa'ya gelmek isteyen Accam'la ilgilendiği öğrenildi.

    250 BİN EURO
    Sol kanat David Accam'ın transferinin Bursa'ya gelecek olan teknik patron Paul Le Guen ile yapılacak görüşmenin ardından hız kazanması bekleniyor. Öte yandan Bursa'nın yeni gündemi Yusuf Erdoğan oldu. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'dan kiralanmaya çalışılıyor. Bordo mavili kulüp Yusuf Erdoğan Medipol Başakşehir'i de vermek istiyor. Bu arada Başkan Ali Ay, Barış için Gaziantepspor'a 250 bin euro teklif ederken, bir sonuç alınamadı.

    LOPEZ TİMSAH'A
    Forvet hattı için Gyan transferini bitiren Bursaspor'un asıl hedefinin ise Adrian Lopez olduğu iddia edildi. Villareal'in Enes Ünal'ı transfer etmesinden sonra boşa çıkan İspanyol oyuncu için kulübü Porto ile temas kurulduğu bildirildi. 29 yaşındaki golcü için şartlar zorlanıyor.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:06
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