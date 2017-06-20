Timsah Asamoah
Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımıyla sözleşmesi biten 1.80 boyundaki Asamoah Gyan’ı renklerine bağladı. Süper yıldızla senelik 2 milyon euro’dan 3 yıllık anlaşma yapıldı.
Ancak Ganalı forvet, 3 yıllık sözleşme ve bonservisi elinde olduğu için 1 milyon euro da imza parası istemişti. Asamoah'ın menajerleriyle süren çetin pazarlıklar sonucunda bonuslarla birlikte senelik 2 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşmaya varıldı. İmza parası verilmedi ve yıllık 400'er bin euro maaşına ilave edilerek, 2'şer milyon euro'ya anlaşılarak bu sorun çözüldü. İmzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi. Shangai SIPG takımıyla sözleşmesi biten 1.80 boyundaki Gyan, geride kalan sezon Dubai'de Al-Ahli Dubai Club takımında kiralık olarak forma giymişti. Başkan Ali Ay çok önemli bir oyuncuyu renklerine kattıklarını belirterek, "Taraftarımız ünlü bir golcüyü izleyecekler.
Bursaspor'u iyi yerlere taşıyacak bir isim. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Savunma hattımızı yenilemek istiyoruz. Orta saha ve forvete de önemli takviyeler yapılacak. Kimse merak etmesin bu takım yeni sezonda ses getirecek. Taraftarımız her zaman yanımızda olsun" dedi.
GÜRAY İÇİN YENİ TEKLİF
Bursaspor, geçen hafta prensip anlaşmasına vardığı sol kanat oyuncusu Güray Vural'ın bonservisi için Kayserispor ile pazarlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki milli oyuncu ile 3 yıllığına el sıkışmıştı. Ali Ay yönetimi, Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Güray Vural'ın bonservisi için 250 bin euro önerdi.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 23:44
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En yakını G.Saray
Toplam 16
Yorum
Uraz_pasha imbula keşke gelse ama çok zor. en az 15 milyon diyorlar. ı.
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
gırmançı Necip ve Tolgay'a güvenin 5 milyon € 35 yaşındaki bir futbolcuya veriliyorsa neden satılmasın...
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
huseyınBJK zor mu toparlandı? bu sene daha da rahat şampiyon oldu ligin başından beri ligi forse eden takım Beşiktaş tı
Timsah Asamoah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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