Paul Le Guen İstanbul’a geldi
Bursaspor’un bir süredir temas halinde olduğu Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen, İstanbul’a geldi. Deneyimli teknik adam, Atatürk Havaalanı’ndan Bursaspor Başkanı Ali Ay ile görüşmek için yeşil-beyazlı idareciler ile birlikte bir otele geçti.
Otelde görüşme yapılacak
Ardından havaalanından Kuruçeşme'de bulunan bir otele geçen Paul Le Guen, burada Bursaspor Başkanı Ali Ay ile masaya oturacak. Yapılacak son görüşmelerin ardından pürüz çıkmaması halinde Bursa'ya gelecek olan deneyimli teknik adam ile yarın 2 ya da 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Kariyerine 1998 yılında Rennes kulübünde başlayan Paul Le Guen, sırasıyla Lyon, Rangers, PSG, Kamerun A Milli Takımı, Umman ve Nijerya gibi takımlarda görev yaptı. 2016 yılında Nijerya A Milli Takımı'ndan ayrılan Le Guen, o tarihten beri boştaydı. Deneyimli teknik adam Fransa ekibi Lyon ile 2002-2005 yılları arasında 3 kez üst üste Fransa Ligue 1 şampiyonu olmuştu.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:28
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Bogdanovic'ten o video için cevap!
Toplam 7
Yorum
gfb1907 tsl de kupa kazanıp bizi yakalaman için en az 5 senesi olan birinin yorum yapması ne kadar aciz oldugunu gösteriyor, merak etmeyin geliyoruz
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Adım adım Fenerbahçe'ye
Toplam 23
Yorum
Fbli Öncelikle satın alma değil kiralama olacak. Diğer yandan genç oyuncu diye yırtınanlar Türkiyede o iş olmuyor 3 maç kaybedince istifa dersinz
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"Talisca M.United ile anlaştı"
Toplam 35
Yorum
analiz Futbolla alakasız adam sampıyonlar lıgı ve avrupa maclarına bak benfica-Bjk dahıl adam sampıyonlar lıgındede atıyo o gollerı senın futbol ızlemedıgın burdan bellı
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