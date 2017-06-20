 Le guen heyecanı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Le guen heyecanı

    Le guen heyecanı

    , işinin resmiyete dökülmesini bekliyor. Yeni Malatyaspor ise Batalla’ya talip oldu.

    camiası, teknik direktör işinin resmiyete dökülmesini bekliyor... Fransa'ya giden Genel Menajer Hüseyin Gedik Bursa'ya döndü. Fransız teknik adamın da bugün şehirde olacağı ve Özlüce'de 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Öte yandan Yeni Malatyaspor, Bursasporlu Batalla'ya talip oldu. Bursaspor yönetimi ise Arjantinli oyuncuyla görüşme yapma kararı aldı.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
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