 Yeni patron Le Guen – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Yeni patron Le Guen

    Yeni patron Le Guen

    Deneyimli teknik adam ile Fransa'da buluşan yeşil-beyazlı yöneticiler, 53 yaşındaki teknik adamın bugün Bursa'da olacağını ifade ettiler.

    yönetimi, teknik direktör arayışları kapsamında Fransa'da bir araya geldiği Paul Le Guen'i Bursa'ya davet etti. Bursa'ya bugün geleceği bildirilen deneyimli çalıştırıcı ile bir kez daha masaya oturulacak. Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını da sürdüren yeşil-beyazlı yönetim, takımın başına da deneyimli bir ismi getiriyor. Bir süredir telefon ve mail yoluyla yapılan görüşmelerin ardından İdari Menajer Hüseyin Gedik ile yönetici Hasan Parlakay'ın Fransa'ya giderek bir araya geldiği Paul Le Guen'in Bursa'ya davet edildiği öğrenildi. 53 yaşındaki teknik adamın bugün Bursa'da olacağı ve Özlüce Tesisleri'nde bir kez daha masaya oturularak şartların konuşulacağı öğrenildi. Öte yandan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Guen dünya çapında bir teknik direktör. Bursa ile özelliklerinin uyuşacağını düşünüyoruz. Genel olarak anlaştık ama son konuşmaların ardından imzayı atabilir. Biz hocanın Bursaspor'da sembol olmasını istiyoruz. Hoca ile anlaştıktan sonra oyuncu transferine de başlayacağız" diye konuştu.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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