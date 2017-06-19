 Baysse ile sıcak temas – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Baysse ile sıcak temas

    Baysse ile sıcak temas

    ’da Genel Menajer Hüseyin Gedik, transfer listesindeki ’nin menajerleriyle biraraya geldi...

    Teknik Direktör Paul Le Guen ile anlaşmak üzere olan 'da Genel Menajer Hüseyin Gedik, transfer listesindeki Paul Baysse'nin menajerleriyle de biraraya geldi. Nice kulübüyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki tecrübeli stoper için şartları konuşan Gedik'in Türkiye'ye döndükten sonra Başkan Ali Ay'a rapor sunacağı öğrenildi. Geçen sezon Fransa'da 22 maça çıkan Paul Baysse'nin Avrupa'dan da talipleri bulunuyor. Menajer Gedik, "Çok iyi bir oyuncu. Bursaspor'da oynamaya sıcak bakıyor. Ancak son sözü başkan ve yönetim söyleyecek" dedi.

    GÜRAY BİTİYOR
    Bursaspor'a, transferi gündemde olan Kayserispor'un yıldız ismi 'da mutlu sona az kaldı. Özellikle takım içerisindeki yerli oyuncu kalitesini arttırmayı düşünen yeşil-beyazlılar, Kayseri'ye bonservis için 250 bin euro önerdi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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