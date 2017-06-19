Baysse ile sıcak temas
Bursaspor’da Genel Menajer Hüseyin Gedik, transfer listesindeki Paul Baysse’nin menajerleriyle biraraya geldi...
GÜRAY BİTİYOR
Bursaspor'a, transferi gündemde olan Kayserispor'un yıldız ismi Güray Vural'da mutlu sona az kaldı. Özellikle takım içerisindeki yerli oyuncu kalitesini arttırmayı düşünen yeşil-beyazlılar, Kayseri'ye bonservis için 250 bin euro önerdi.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:00
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
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