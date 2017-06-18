 Le Guen yola çıkıyor – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Le Guen yola çıkıyor

    Le Guen yola çıkıyor
    'da prensipte anlaşılan Fransız teknik direktör 'in bugün Bursa'da olacağı bildirildi. Le Guen'e eşlik etmek için İdari Menajer Hüseyin Gedik, Fransa'ya gitti. Ünlü hoca, başkan Ali Ay ile yapacağı son görüşmenin ardından resmi sözleşmeyi imzalayarak yeni takımında göreve başlayacak.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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