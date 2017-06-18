Bursaspor, Le Guen'i bekliyor
Bursaspor yönetimi, teknik direktör arayışları kapsamında dün Fransa'da bir araya geldiği Paul Le Guen'i Bursa'ya davet etti. Yarın Bursa'ya geleceği bildirilen deneyimli çalıştırıcı ile bir kez daha masaya oturulacak.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:09
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 35
Yorum
Fsb Aziz caner ı gökhan ı gonderdin yerlerine adam bulamadın hep öyle lütfen sen git senden gerçekten sıkıldık yeter be
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Dirar: Şanslıyım
Toplam 7
Yorum
AKILLI BİR YNTM YOK MU .. bu adamlar seneye pilleri bitik..kırmızı ışık yanacak..al sana yeni yeni RVP-LER..
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 35
Yorum
maaşları uçuk. fenerin yönetimsel sorunu olduğunun tarh-i fotoğrafı. bu adamlar transfer yapmayı kesinlikle öğrenemeyecekler..yüksek yüksek maaşlar dağıtıl
Bursaspor, Le Guen'i bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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