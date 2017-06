Timsah durmuyor

Ganalı yıldız Asamoah Gyan ile her konuda anlaşan Bursaspor’da başkan Ali Ay yönetimi, güçlü bir hücum hattı oluşturmak amacıyla Kamerunlu forvet Benjamin Moukandjo’yu da transfer listesine aldı

Bu sezon transferde kesenin ağzını açan Bursaspor, geçen hafta teklif götürdüğü Ganalı yıldız Asamoah Gyan ile her konuda anlaştı. İş imzaya kaldı. Ali Ay yönetimi, güçlü bir hücum hattı oluşturmak amacıyla Kamerunlu forvet Benjamin Moukandjo'yu da transfer listesine aldı. Fransa'nın FC Lorient takımında forma giyen 29 yaşındaki golcü, hem santrafor, hem de sağ ve sol kanatta oynayabiliyor. Teknik direktör Paul Le Guen'in yakından tanıdığı oyuncu için Yeşil-beyazlı yönetim harekete geçti. Bursaspor, Lorient ile sözleşmesi 2018'de sona erecek olan tecrübeli forvetin bonservisi için nabız yokluyor. Fransa Ligi'nde bu sezon 25 maçta 13 gol ve 1 asistle oynadı. Moukandjo, Fransa'da daha önce AS Nancy, Nimes Lympique, Monaco, S.Reims takımlarında oynadı. Benjamin, kulüp kariyerinde 271 maçta, 71 gol ve 13 asist üretti. 1,80 boyundaki futbolcu, Kamerun Milli Takımı'nda ise 43 maçta 7 gol attı



?Alex Song için % 50 formülü!

Bursaspor'un "çilek transfer" olarak nitelendirdiği Alex Song'un transferi için, maaşını yarı yarıya ödeme formülü teklif edildi. Rubin Kazan'da, 2 milyon 900 Euro alan 30 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız ön liberoya Bursaspor, maaşının yarısı olan; 1 milyon 450 milyon Euro teklif etti. Rus ekibinde yaşanan mali kriz nedeniyle böyle bir formül üretildiği belirtildi. Bu konuda görüşmelerin sürdüğü bildirildi.