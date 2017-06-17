Timsah durmuyor
Ganalı yıldız Asamoah Gyan ile her konuda anlaşan Bursaspor’da başkan Ali Ay yönetimi, güçlü bir hücum hattı oluşturmak amacıyla Kamerunlu forvet Benjamin Moukandjo’yu da transfer listesine aldı
?Alex Song için % 50 formülü!
Bursaspor'un "çilek transfer" olarak nitelendirdiği Alex Song'un transferi için, maaşını yarı yarıya ödeme formülü teklif edildi. Rubin Kazan'da, 2 milyon 900 Euro alan 30 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız ön liberoya Bursaspor, maaşının yarısı olan; 1 milyon 450 milyon Euro teklif etti. Rus ekibinde yaşanan mali kriz nedeniyle böyle bir formül üretildiği belirtildi. Bu konuda görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:17
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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