Paul Le Guen, Bursa’ya geliyor

Bursaspor’un prensip anlaşmasına vardığı Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen’in yarın Bursa’ya geleceği öğrenildi.

Takımın başına deneyimli bir teknik adam getirmek isteyen yeşil-beyazlı yönetim, bu doğrultuda bir süredir temas halinde olduğu Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile prensip anlaşmasına varmıştı. 53 yaşındaki teknik adam ile son görüşmelerin yapılması için bugün İdari Menajer Hüseyin Gedik ile yönetici Hasan Parlakay'ın Fransa'ya gideceği ve yapılacak görüşmelerin ardından yarın deneyimli çalıştırıcı ile birlikte Bursa'ya gelecekleri bildirildi.

