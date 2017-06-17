Paul Le Guen, Bursa’ya geliyor
Bursaspor’un prensip anlaşmasına vardığı Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen’in yarın Bursa’ya geleceği öğrenildi.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:09
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Son gözde Zinchenko
Toplam 1
Yorum
Fuat Vlasic, Dimata, Onyekuru gibi genç oyunculara da bakılabilir. Satınalma bedelli kiralama yapılabilir.
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‘Küçük Hagi’ Ianis’e teklif
Toplam 2
Yorum
Gs1905 Genç diye alınmamalı böyle gelecek hagisi diye kandırırlar hayrovic gibi olur
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‘Küçük Hagi’ Ianis’e teklif
Toplam 2
Yorum
Fuat Satınalma bedelli kiralansın. Bakarsınız babası gibi oynar.
Paul Le Guen, Bursa’ya geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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