Başkan Ay transferi açıkladı

Ay, yaptığı açıklamada, Fransız teknik direktör Paul Le Guen ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar bitmiş herhangi bir şey yok. Ben her zaman şunu söylüyorum; imza atmadan bitti diye bakmıyorum. Teknik direktör ile prensip anlaşmasına varıldı. Ancak imzalar atıldıktan sonra daha net konuşabiliriz. Pazar günü akşamına kadar inşallah her şey netleşecek." dedi.

- Yabancı oyuncu transferleri

Ay, takıma transfer edilecek yabancı oyuncularla ilgili çalışmaların devam ettiğine de değinerek, bu çerçevede yeni teknik direktör ile bir görüşme yapacaklarını dile getirdi.

Özellikle isimleri kamuoyuna yansıyan yıldız oyuncular Alex Song ve Asamoah Gyan'ın takıma dahil edilmesi için görüşmelerin devam ettiğini anlatan Ay, "Asamoah Gyan ve Alex Song ile ilgili gerekli görüşmeler yapıldı. Fiyatlarda belli bir yerlere gelindi ama imza atmadan bitti diyemiyorum." ifadelerini kullandı.

Ay, geçen sezondan daha iyi olacak bir Bursaspor için uğraş verdiklerini, bu emeklerin boşa çıkmamasını ümit etiklerini belirtti.

- Yerli oyuncu transferleri

Transferde ince eleyip sık dokuduklarını ve yeşil-beyazlı takıma direkt katkı yapacak oyuncuları kadrolarına dahil etmeyi istediklerini belirten Ay, yerli oyuncu transferinde de boş durmadıklarını bildirdi.

Ay, yerli oyunculardan Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan ve Güray Vural'ın listelerinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantepspor'dan Barış Yardımcı, Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan ve Kayserispor'dan Güray Vural takımımızda görmek istediğimiz isimler. Görüşmeler sürüyor. Barış'ın bonservisini yüksek söylediler. İndirim bekliyoruz. Yusuf Erdoğan konusunu beklemedeyiz. Trabzonspor'dan yanıt gelmedi. Güray ile konuşuldu, kendisi de çok gelmek istiyor. Bugün ve yarın bazı gelişmeler olacak. İnşallah onlarla imza atarız."

- Sabri Sarıoğlu düşünülmüyor

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Sabri Sarıoğlu'nu transfer etmek istedikleri yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığına işaret eden Ay, "Onunla ilgili düşüncemiz olmadı. Sabri Sarıoğlu gündemimizde değil. Bizim yaş ortalamamız da yüksek. Onu biraz aşağı düşürmek istiyoruz." diye konuştu.

Ay, takımdan 12-13 oyuncunun ayrılacağını, bununla ilgili açıklamayı da hafta başında yapacaklarını bildirdi.

- Gelir getirici proje

Divan kurulu toplantısında kulübe gelir getirici projelerden de bahsettiğini, bunun için de yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Ay, şöyle devam etti:

"Proje olmazsa böyle transferleri yapamayız. Onun üzerinde çok konuşmak istemiyorum. Sadece toplantıda değişik yorumlar, konuşmalar olduğu için onlara yanıt verdim. Divan kurulu üyelerinin içinde olan bazı kişiler için. Taraftarların içinde de var. Ben bunları taraftar olarak nitelendirmiyorum. Bunlar sadece konuşmaya endekslenmişler, sadece konuşuyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Utanmadan sıkılmadan koskoca adam 'Sokaktan aldığım duyuma göre' diyor, geliyor divanda konuşuyor. Bunu hakikaten terbiyesizlik olarak görüyorum. Sokaktan aldığım duyuma göre. Ben tüm gün kulüpteyim, açarsın bir telefon, gelirsin öğrenirsin. Bundan sonra 'Sokaktan aldığım duyuma göre' hareket edilmesin."

- "Bursaspor'un başaramayacağı hiçbir şey yok"

Ay, ligin son haftasında deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında tüm Bursa'nın kenetlendiğini gördüklerini, bunun da gelecek adına kendilerini umutlandırdığını ifade etti.

"Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman Bursaspor'un başaramayacağı hiçbir şey yok" diyen Ay, şunları dile getirdi:

"Herkes şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım, 'Ben nerede hata yaptım?' diye. Biz maalesef ülke olarak, halk olarak aynaya bakmasını bilmiyoruz. Önce aynaya bakacağız, öz eleştiri yapacağız sonra eleştireceğiz. Ben taraftarımızdan desteklemelerini istiyorum. Dedikodu ile değil gerçeklerle hareket edilmesini istiyorum. Hayatta en çok nefret etiğim şey dedikodu. Maalesef Bursaspor camiası içine girmiş. Onu da düzeltmeye çalışıyoruz."

Ay, Bursaspor'un 2009-2010 sezonunda birlik ve beraberlik içinde şampiyonluğa ulaştığını, bu dönemdeki takımın toplam değerinin çok düşük olduğunu hatırlattı.

Yine birlik ve beraberlikle bir şampiyonluğun daha yaşanabileceğini ifade eden Ay, "5 şampiyon olmuş kulüp var. Anadolu kulüplerinin içinde şampiyonluğu en fazla hak edecek olan takım yine Bursaspor Kulübü. Çünkü 3 milyon nüfusu olan bir şehrin tek takımı var. Neden olmasın tabi ki olabilir ama bu birlik beraberliğin bozulmamış olması, dedikodunun da ortadan kalkması lazım." değerlendirmesinde bulundu.