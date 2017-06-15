Şov başlıyor
Timsah’ın 53 yaşındaki başarılı teknik adamla 1.2 milyon euro’dan 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Golcü transferinde de Gyan Asamoah’a alternatif Arouna Kone listeye girdi.
ÜST ÜSTE 3 ŞAMPİYONLUK
Bursaspor'un yeni patronu olması beklenen Paul Le Guen teknik direktörlüğe 1998'de Rennes'te başladı. Başarılı teknik adam sırasıyla Lyon, Rangers, PSG, Kamerun A Milli Takımı, Umman ve Nijerya gibi takımlarda görev yaptı. 18 Temmuz 2016'da Nijerya'dan ayrılan Le Guen, o tarihten beri boşta. Fransız çalıştırıcı Lyon'u 2002-2005 yılları arasında 3 kez Fransa Ligue 1 şampiyonu yapmayı başarmıştı.
SAĞ BEKE RİSTOVSKİ GELİYOR
Sloven Boban Jovic ve kontratı biten Erdem Özgenç'ten beklediği verimi alamayan Bursaspor, Serdar Kurtuluş'un sakatlığının da henüz düzelmemesi üzerine bu mevki için aradığı ismi Hırvatistan'da buldu. Rijeka takımında kiralık olarak oynayan Stefan Ristovski, Timsah'a yeşil ışık yaktı. İtalya'da Serie B'de yer alan Spezia'yla kontratı sona eren 25 yaşındaki Makedon futbolcu, geçen sezon 41 maçta 1 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koydu.
KONE'YE YAKIN MARKAJ
Ganalı golcü Gyan Asamoah'la el sıkışan Bursaspor, alternatif olarak da Everton'un Fildişili yıldızı Arouna Kone'yi gündemine aldı. İngiltere Premier Lig'de Everton'la kontratı biten ve sözleşme yenilenmeyecek 33 yaşındaki Fildişili golcüyle temas kurulduğu öğrenildi. Kariyerinde PSV, Sevilla, Hannover gibi takımlarda oynayan 1.81 boyundaki golcü, geçen sezon Everton'da oynadığı 9 maçta, 2 gol attı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:31
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Mitrovic için dev kapışma
Toplam 3
Yorum
Huseyn Şu yorumları herdefa göruyorum hep bu ne biciö transfer fln filn ronaldoyumu istiyorsunuz?
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
yorumcu 30 yaş üstü moruklar takımı oluşturmaya devam.
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Galatasaray 2 yıldızın transferini bitirdi
Toplam 21
Yorum
Fatih Siz bunları bize yıldız diye yutturacağınızı mı sanıyorsunuz. Ne GS forması alırım, ne maçını izlerim ne de destek veririm.
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