 Şov başlıyor – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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HEPSİ
    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Şov başlıyor

    Şov başlıyor

    Timsah’ın 53 yaşındaki başarılı teknik adamla 1.2 milyon euro’dan 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Golcü transferinde de Gyan Asamoah’a alternatif Arouna Kone listeye girdi.

    Robert Prosinecki'nin Azerbaycan Milli Takımı'yla ilişkisini kesememesi üzerine ünlü Fransız hoca Paul Le Guen'le temas kurup prensipte anlaşan Bursaspor, Cuma günü imzaları atmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı yönetim 53 yaşındaki çalıştırıcıyı detayları görüşmek üzere Bursa'ya davet etti. Le Guen'in daveti kabul ettiği ve en geç yarın Bursa'ya geleceği bildirildi. LYON'daki performansıyla dikkat çeken Fransız teknik adam ile 1.2 milyon euro'luk maaşla 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Son 9 yıldır milli takımlarda görev yapan ünlü çalıştırıcıyla fikir alışverişinde bulunacak yönetimin transfere Le Guen'in istekleri doğrultusunda yön vermeye çalışacağı belirtildi.

    ÜST ÜSTE 3 ŞAMPİYONLUK
    'un yeni patronu olması beklenen Paul Le Guen teknik direktörlüğe 1998'de Rennes'te başladı. Başarılı teknik adam sırasıyla Lyon, Rangers, PSG, Kamerun A Milli Takımı, Umman ve Nijerya gibi takımlarda görev yaptı. 18 Temmuz 2016'da Nijerya'dan ayrılan Le Guen, o tarihten beri boşta. Fransız çalıştırıcı Lyon'u 2002-2005 yılları arasında 3 kez Fransa Ligue 1 şampiyonu yapmayı başarmıştı.

    SAĞ BEKE RİSTOVSKİ GELİYOR
    Sloven Boban Jovic ve kontratı biten Erdem Özgenç'ten beklediği verimi alamayan Bursaspor, Serdar Kurtuluş'un sakatlığının da henüz düzelmemesi üzerine bu mevki için aradığı ismi Hırvatistan'da buldu. Rijeka takımında kiralık olarak oynayan Stefan Ristovski, Timsah'a yeşil ışık yaktı. İtalya'da Serie B'de yer alan Spezia'yla kontratı sona eren 25 yaşındaki Makedon futbolcu, geçen sezon 41 maçta 1 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koydu.

    KONE'YE YAKIN MARKAJ
    Ganalı golcü Gyan Asamoah'la el sıkışan Bursaspor, alternatif olarak da Everton'un Fildişili yıldızı Arouna Kone'yi gündemine aldı. İngiltere Premier Lig'de Everton'la kontratı biten ve sözleşme yenilenmeyecek 33 yaşındaki Fildişili golcüyle temas kurulduğu öğrenildi. Kariyerinde PSV, Sevilla, Hannover gibi takımlarda oynayan 1.81 boyundaki golcü, geçen sezon Everton'da oynadığı 9 maçta, 2 gol attı.


    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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